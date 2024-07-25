颱風天愛吃泡麵！韓國泡麵銷量曾世界第一　愛用小金鍋煮麵原因曝

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大約在1960年代之後，韓國小家庭興起，家庭裡大多是使用煤磚加熱的小巧廚房，因此為了節省煤磚，高導熱力的洋銀鍋就成為「家庭主婦夢寐以求的神奇廚具」，且質地輕且不容易破裂而受到歡迎，後來韓國甚至還推出許多與洋銀鍋同樣材質的餐具，包含水壺、鍋、碗、勺子、托盤、飯盒、煎鍋等。
但是這幾年，有研究指出，鋁鍋不當使用會釋出鋁離子，鋁容易沉積於骨骼與中樞神經系統，且影響鈣質吸收。有「無毒教母」稱號的譚敦慈也曾公開提到，為免產生健康疑慮，應避免用鋁鍋烹調酸性食物，例如醋、番茄醬、中藥湯方等。這也是後來，鋁鍋在坊間愈來愈少見的原因。
而韓國自產的泡麵也於1963年誕生，由「三養拉麵」生產，後來「農心食品」也加入泡麵市場，在1983年推出安城湯麵（안성탕면），而國人所熟知的辛拉麵，則是於1986年推出。
根據鞭神老師提及，韓國人均泡麵消費量在2013-2020年間一直穩居世界第一，而一個韓國人的年均泡麵消費量，更是在2020年達到79.7包，遠超世界平均水平的65包。一直到2021年，韓國人均泡麵消費量才被越南超過。但是韓國人依舊喜愛吃泡麵，還習慣加入泡菜、蛋、起士等，甚至還會加午餐肉、海鮮、牛肉等，泡麵變得較營養且高檔。