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颱風天愛吃泡麵！韓國泡麵銷量曾世界第一　愛用小金鍋煮麵原因曝

▲台灣人颱風愛泡麵，韓國人平常就喜愛吃泡麵，並且常常會用俗稱小金鍋的洋銀鍋來烹煮。（圖／翻攝自「dinner lin低能林」YT頻道）
▲台灣人颱風愛泡麵，韓國人平常就喜愛吃泡麵，並且常常會用俗稱小金鍋的洋銀鍋來烹煮。（圖／翻攝自「dinner lin低能林」YT頻道）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣人遇颱風、休假宅在家時，餐食喜歡以泡麵解決，其實韓國人也相當愛吃泡麵，曾經多年泡麵的銷售量穩居世界第一。不過韓國人煮泡麵，總喜歡用一款重量極輕的小金鍋（洋銀鍋）來煮麵，據傳當時推出時立刻成為「家庭主婦夢寐以求的神奇廚具」，而對於日、韓美食文化有多年研究的美食作家兼大學教授的「鞭神老師」，就解說了小金鍋的由來，並解釋韓國人愛用此鍋的原因。

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美食作家「鞭神老師」提到，這種小金鍋是由 99% 的鋁所製成的，名叫「yangeun naembi」（양은냄비），漢字為「洋銀鍋」，因鋁製品導熱速度快，所以很適合拿來煮泡麵，能迅速煮沸湯汁，還能快速降溫到溫熱的狀態，讓麵條不致於煮到過爛，也方便立刻食用。

大約在1960年代之後，韓國小家庭興起，家庭裡大多是使用煤磚加熱的小巧廚房，因此為了節省煤磚，高導熱力的洋銀鍋就成為「家庭主婦夢寐以求的神奇廚具」，且質地輕且不容易破裂而受到歡迎，後來韓國甚至還推出許多與洋銀鍋同樣材質的餐具，包含水壺、鍋、碗、勺子、托盤、飯盒、煎鍋等。


▲在韓國，可以輕易從市場、街邊買到小金鍋（洋銀鍋）。（圖／記者葉盛耀攝）
▲在韓國，可以輕易從市場、街邊買到小金鍋（洋銀鍋）。（圖／記者葉盛耀攝）
但是這幾年，有研究指出，鋁鍋不當使用會釋出鋁離子，鋁容易沉積於骨骼與中樞神經系統，且影響鈣質吸收。有「無毒教母」稱號的譚敦慈也曾公開提到，為免產生健康疑慮，應避免用鋁鍋烹調酸性食物，例如醋、番茄醬、中藥湯方等。這也是後來，鋁鍋在坊間愈來愈少見的原因。

而韓國自產的泡麵也於1963年誕生，由「三養拉麵」生產，後來「農心食品」也加入泡麵市場，在1983年推出安城湯麵（안성탕면），而國人所熟知的辛拉麵，則是於1986年推出。

根據鞭神老師提及，韓國人均泡麵消費量在2013-2020年間一直穩居世界第一，而一個韓國人的年均泡麵消費量，更是在2020年達到79.7包，遠超世界平均水平的65包。一直到2021年，韓國人均泡麵消費量才被越南超過。但是韓國人依舊喜愛吃泡麵，還習慣加入泡菜、蛋、起士等，甚至還會加午餐肉、海鮮、牛肉等，泡麵變得較營養且高檔。

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