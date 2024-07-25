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高雄大雷雨轟炸！陽台淹水變「水族箱」還噴水　3抓漏神器被推爆

▲凱米颱風尾瘋狂輸出，高雄下起大雷雨，左營區一間大樓住戶陽台嚴重淹水，秒變「水族箱」，更慘的是還透過落地門窗縫隙如噴泉般湧進屋內。（圖／翻攝Threads@kaohsiungtien）
▲凱米颱風尾瘋狂輸出，高雄下起大雷雨，左營區一間大樓住戶陽台嚴重淹水，秒變「水族箱」，更慘的是還透過落地門窗縫隙如噴泉般湧進屋內。（圖／翻攝Threads@kaohsiungtien）

記者徐銘穗/綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）今（25）凌晨登陸後，4小時後即在桃園新屋區附近出海，但甩出一條「超肥厚」颱風尾，造成南部大雷雨狂炸！高雄左營區一間大樓有住戶陽台嚴重淹水，水整個滿到圍牆邊緣，還不斷地從落地門窗縫隙，如噴泉般湧進屋內，焦急求救該如何是好。居家修繕達人曾分享3款「抓漏神器」可救急，不到千元的百元等級價格引爆討論。

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粉專「高雄點」臉書擁有31萬名追蹤者，稍早在其Threads平台上，分享「水族箱陽台」影片，註明苦主住在左營區民族一路，只見影片中，陽台水位已經滿到圍牆邊緣，而落地門窗下方隙縫有一大柱水不斷噴出，下方放著水桶接水，一旁還有毛巾堵著其他縫隙，崩潰留言問：「天啊！這怎麼解！」

影片引發討論，不少網友第一時間想起美國一款超強修補膠帶，業者當時在影片中就是以一不斷噴出水柱的圓柱型玻璃作示範，「啪」一聲立刻止水，號稱可完整貼合並且耐壓22PSI，可以立即止漏與黏固，密封的同時進行修補。4吋寬版網購通路售價約700元有找。

▲不少網友想起這款美國製超強修補膠帶，「啪」一聲立刻止水。（圖／翻攝Threads@kaohsiungtien）
▲不少網友想起這款美國製超強修補膠帶，「啪」一聲立刻止水。（圖／翻攝Threads@kaohsiungtien）
2款百元颱風防水抗潮神物　漏水救急超神奇

此外，居家修繕品牌近期也分享兩款颱風防水抗潮神物，小面積滲漏水以防水填縫噴劑最夯，像是上述超強修補膠帶同品牌的「防水填縫噴劑」，其具延展性的橡膠化防水層，可滲入裂縫、破洞及漏水處，阻斷滲漏水源頭，售價600元有找；另外還有一款「水剋星」，只要擠一坨在漏水處，不論水管、窗戶等各種漏水處，都可立即止水，作為漏水時緊急救援使用，售價則不到400元。

颱風季鋁窗狂噴水最讓人困擾，中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會（NAID）理事長陳銘達建議，選擇窗軌較高、雙層玻璃鋁窗。

▲14級風雨下，對照鋁窗已經大量噴水。（圖／記者徐銘穗攝）
▲鋁窗在颱風天噴水怎麼辦？達人建議最根本解決之道是換水密窗。（圖／記者徐銘穗攝）
依中央氣象局颱風分類，中度颱風為12至15級風，強烈颱風為16至17級，17級相當於風速達每秒66.7至69.2公尺速，超過17級風在美國屬5級颶風。陳銘達告訴《NOWnews今日新聞》說，在台灣颱風12級就很可怕了，因窗外壓力過大，風雨被擠進室內，一般氣密窗都難以承受會開始噴水。

不想鋁窗在颱風天噴水，陳銘達建議，如果條件允許，最徹底的解決方式是更換承受度較高的氣密甚至是水密窗，而且要找窗軌矩形較高的設計，才不易滲水。此外，陳銘達也說，最好要選有特殊流體力學設計的鋁窗，鋁框採中空設計，讓室內外氣壓相等，這樣水才不會噴進來。


 


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