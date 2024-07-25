高雄大雷雨轟炸！陽台淹水變「水族箱」還噴水　3抓漏神器被推爆

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影片引發討論，不少網友第一時間想起美國一款超強修補膠帶，業者當時在影片中就是以一不斷噴出水柱的圓柱型玻璃作示範，「啪」一聲立刻止水，號稱可完整貼合並且耐壓22PSI，可以立即止漏與黏固，密封的同時進行修補。4吋寬版網購通路售價約700元有找。
2款百元颱風防水抗潮神物 漏水救急超神奇
此外，居家修繕品牌近期也分享兩款颱風防水抗潮神物，小面積滲漏水以防水填縫噴劑最夯，像是上述超強修補膠帶同品牌的「防水填縫噴劑」，其具延展性的橡膠化防水層，可滲入裂縫、破洞及漏水處，阻斷滲漏水源頭，售價600元有找；另外還有一款「水剋星」，只要擠一坨在漏水處，不論水管、窗戶等各種漏水處，都可立即止水，作為漏水時緊急救援使用，售價則不到400元。
颱風季鋁窗狂噴水最讓人困擾，中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會（NAID）理事長陳銘達建議，選擇窗軌較高、雙層玻璃鋁窗。
依中央氣象局颱風分類，中度颱風為12至15級風，強烈颱風為16至17級，17級相當於風速達每秒66.7至69.2公尺速，超過17級風在美國屬5級颶風。陳銘達告訴《NOWnews今日新聞》說，在台灣颱風12級就很可怕了，因窗外壓力過大，風雨被擠進室內，一般氣密窗都難以承受會開始噴水。
不想鋁窗在颱風天噴水，陳銘達建議，如果條件允許，最徹底的解決方式是更換承受度較高的氣密甚至是水密窗，而且要找窗軌矩形較高的設計，才不易滲水。此外，陳銘達也說，最好要選有特殊流體力學設計的鋁窗，鋁框採中空設計，讓室內外氣壓相等，這樣水才不會噴進來。
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