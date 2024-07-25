怪物時代來襲？皇家簽大谷翔平2.0　「左右開投」火球男加盟水手

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根據大聯盟官網報導指出，皇家隊在首輪第6順位選進的二刀流大物Caglianone，雙方在今（25）日完成簽約。雖然球團沒有明確公布簽約金，但據大聯盟官方的消息人士透露，簽約金額大約落在750萬美元（約合元2.45億元新台幣）。
Caglianone畢業自佛羅里達大學，在大學2個學期擔任投手時，總共拿下12勝6敗，生涯防禦率為5.10，平均球速落在95英里（約152.8公里）左右，但最快球速可以達到99英里（159.3公里），並具備相當不錯的三振能力。
在打擊方面的表現尤為突出，3年合計敲出75轟，大三打擊率更來到4成19，是發展潛力十足的二刀流球員，因而受封「大谷翔平2.0」的稱號。不過目前球團表態，會讓Caglianone進入小聯盟後先專心打擊，等到秋天後才會評估實際二刀流的可能性。
真人版茂野吾郎 左右開弓火球男
另一方面，水手隊在選秀會的首輪第15順位，選下話題性十足的投手Cijntje，並在近日宣布，以490萬美元（約合1.6億元新台幣）的金額簽約，正式加盟水手。
早在大學時期，Cijntje就成為媒體關注的焦點。因為他不僅是罕見的「左右開投」投手，且兩隻手都能飆出火球，左投球速可達95英里（約152.8公里），右手甚至可達到99英里（約159.3公里），如此獨特的技能，被比喻是真人版的「茂野吾郎」。
現年21歲的Jurrangelo Cijntje來自荷蘭海外自治領土，位於加勒比海的島嶼Curacao，堪稱是荷蘭棒球的人才庫，荷蘭經典賽有大半的成員都來自這個島嶼。雖然天生是左撇子，但他從6歲開始就用右手練投，因而練成了左、右手並用的投球技巧。