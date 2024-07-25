巴黎奧運／詹皇率美國28日迎首戰！男籃完整賽程、轉播資訊一次看

怪物時代來襲？皇家簽大谷翔平2.0　「左右開投」火球男加盟水手

▲堪薩斯皇家隊首輪第6順位Jac Caglianon，被日本媒體譽為「大谷翔平2.0」，根據大聯盟官網報導指出，兩方在今（25）日完成簽約，金額大約落在750萬美元（約合2.45億元新台幣）。（圖／美聯社／達志影像）在今（25）日簽下有之稱的Jac Caglianon
▲堪薩斯皇家隊首輪第6順位Jac Caglianon，被日本媒體譽為「大谷翔平2.0」，根據大聯盟官網報導指出，兩方在今（25）日完成簽約，金額大約落在750萬美元（約合2.45億元新台幣）。（圖／美聯社／達志影像）在今（25）日簽下有之稱的Jac Caglianon

記者林之越/綜合報導

美國職棒大聯盟選秀在7月中落幕，其中有不少潛力新秀，被認為有機會成為「獨角獸」等級的選手，近日都陸續完成簽約。堪薩斯皇家隊在今（25）日宣布，以總價值約750萬美元（約合元2.45億元新台幣）的合約，簽下被日本媒體譽為「大谷翔平2.0」的二刀流新秀Jac Caglianone。另一方面，「左右開投」能飆破150公里的火球男Jurrangelo Cijntje，則是以約490萬美元（約合1.6億元新台幣）加盟西雅圖水手，這波怪物新秀潮能否在大聯盟掀起巨浪，值得球迷期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平2.0　球速逼近160公里

根據大聯盟官網報導指出，皇家隊在首輪第6順位選進的二刀流大物Caglianone，雙方在今（25）日完成簽約。雖然球團沒有明確公布簽約金，但據大聯盟官方的消息人士透露，簽約金額大約落在750萬美元（約合元2.45億元新台幣）

Caglianone畢業自佛羅里達大學，在大學2個學期擔任投手時，總共拿下12勝6敗，生涯防禦率為5.10，平均球速落在95英里（約152.8公里）左右，但最快球速可以達到99英里（159.3公里），並具備相當不錯的三振能力

在打擊方面的表現尤為突出，3年合計敲出75轟，大三打擊率更來到4成19，是發展潛力十足的二刀流球員，因而受封「大谷翔平2.0」的稱號。不過目前球團表態，會讓Caglianone進入小聯盟後先專心打擊，等到秋天後才會評估實際二刀流的可能性。

▲堪薩斯皇家簽下二刀流新秀Jac Caglianone，過去在大學時期2年，擔任投手拿下12勝6敗，防禦率5.10，而在3年的打者身份中，累積敲出75支全壘打，被譽為「大谷翔平2.0」。（圖／美聯社／達志影像）
▲堪薩斯皇家簽下二刀流新秀Jac Caglianone，過去在大學時期2年，擔任投手拿下12勝6敗，防禦率5.10，而在3年的打者身份中，累積敲出75支全壘打，被譽為「大谷翔平2.0」。（圖／美聯社／達志影像）
真人版茂野吾郎　左右開弓火球男

另一方面，水手隊在選秀會的首輪第15順位，選下話題性十足的投手Cijntje，並在近日宣布，以490萬美元（約合1.6億元新台幣）的金額簽約，正式加盟水手。

早在大學時期，Cijntje就成為媒體關注的焦點。因為他不僅是罕見的「左右開投」投手，且兩隻手都能飆出火球，左投球速可達95英里（約152.8公里），右手甚至可達到99英里（約159.3公里），如此獨特的技能，被比喻是真人版的「茂野吾郎」。

▲日本棒球漫畫成真！美國大學球員Jurrangelo Cijntje「左右開投」球速均飆破150公里。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本棒球漫畫成真！美國大學球員Jurrangelo Cijntje「左右開投」球速均飆破150公里，投入選秀後，正式加盟西雅圖水手。（圖／美聯社／達志影像）
現年21歲的Jurrangelo Cijntje來自荷蘭海外自治領土，位於加勒比海的島嶼Curacao，堪稱是荷蘭棒球的人才庫，荷蘭經典賽有大半的成員都來自這個島嶼。雖然天生是左撇子，但他從6歲開始就用右手練投，因而練成了左、右手並用的投球技巧



大谷翔平單場苦吞3K無妨！關鍵2安打回3分　道奇5：2巨人奪5連勝

大谷翔差點敲出平日美通算250轟！苦吞3K無安打　巨人8：3勝道奇

MLB／大谷翔平是「怪人」！道奇隊友揭真實面貌　簡直是自律魔人

MLB／好帥！大谷翔平春訓又上演「神對應」　對美女記者伸出援手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選