股市崩房市多頭就結束？專家憶16年前「金融海嘯」：恐不容易！
台股23日終場大漲614點，然而，美股24日四大指數全面收黑，台灣則在凱米颱風影響下連續休市2日，倘若台股受到美股影響重挫，房市將如何？元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴接受《NOWnews》訪問表示，台灣房市目前達到前所未有高峰，股市破2萬點功不可沒，但股市若出現反轉下跌，且具持續性，此波房市多頭恐將也到頭了！
記者陳韋帆/綜合報導
陳傑鳴表示，根據過往經驗，股房連動性相當高，如果股市出線反轉下跌，房市恐怕很難獨善其身，而台股近年受惠AI浪潮，不少相關概念股未有基本面就瘋狂攀漲，本益比明顯超漲，如今科技股財報不如預期，如果面臨泡沫急速下殺，並讓人不意外。
他指出，不少人從股市賺到錢後，開始置產購屋，所以股市一旦反轉，房市購買力勢必也將受到衝擊，且股市的反轉具一定持續性時，還有出現「賣房救股」的可能。
不過，陳傑鳴也提到，雖然房市受到股市連動，多頭也有可能隨之波動，但其跌幅不一定會成正比，根據2008年金融海嘯經驗，股市跌破4千點，但房價卻僅跌5.5%，顯示即使金融劇烈波動，房市額度價格「僵固性、保值性」仍在。
觀察房市近況，他說，目前低利、預期通膨、股市破2萬點、新青安等利多因素仍在，除政治因素，短期內難見其它利空，但物價持續走揚，民眾購屋仍應以自住需求為主，並謹慎評估自身債償能力，畢竟一旦淪落法拍市場，價格將不是自身可決定，當心賠了夫人又折兵。
※【NOWnews 今日新聞
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