D社踢爆閔熙珍假面行為！笑NewJeans：像豬一樣　攻擊性騷受害女

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支持男加害者「攻擊被性騷擾女職員」 只因她討厭女權主義者
HYBE今年3月爆發性騷擾案件，1名女職員（簡稱B）控訴子公司ADOR的A男長官性騷擾，身為女性的閔熙珍知道後不但沒有協助受害者，反而是想辦法幫A男脫身，A男發誓再也不會約女員工吃飯，閔熙珍就回：「真想殺了那些女權主義者，工作做得像狗一樣，對這些事反而很熱衷，真是該遭天譴，想害別人卻不反省自己的錯誤，如果是有好好工作就算了。」閔熙珍甚至要A男打起精神，「怎麼會有這種瘋事發生呢？你真是太倒霉了！」還說要提告女職員誣告。
閔熙珍深信下屬A男沒做錯事，沒想到案情出現反轉，她對A說：「A之前說絕對不是這樣，我也選擇相信，但你現在說不記得了？你確實這麼說過吧？」A男解釋：「我說過男孩子看起來比較差，但我沒有說過她是年輕女孩。B（受害女）可能覺得不滿，畢竟她想待在ADOR。」
這起性騷案閔熙珍依然力挺下屬A男，她認為受害女B「最大的問題是工作能力不足」，尤其是報告和溝通能力的部分，她要求A交報告「你把這些都寫進去傳給我。」閔熙珍甚至覺得B女不會提告，要A不要害怕，「她沒有證據，再說B女有這麼大的膽量嗎？」最後B女離職收場，A男則是被口頭警告。
閔熙珍甚至還說討厭女權主義者：「我真的很討厭跟這些寄生蟲工作，他們懶又什麼事都做不了，還沒有責任感，我只想甩掉他們。我真的很討厭女人，雖然我自己也是女人，但女孩子只喜歡說閒話，對工作毫不在意，真該死，要是讓她們一起工作，她們會說做不到，這些混蛋只喜歡在咖啡店裡敲敲打打。」
一手捧紅NewJeans 卻罵成員「像豬一樣」
除了維護性騷擾加害者的行為讓人傻眼，對於一手打造的女團NewJeans，閔熙珍也是口無遮攔的調侃。今年「Billboard Women In Music 2024」中，NewJeans拿下「年度組合獎」，閔熙珍居然說，這些孩子拿獎的時候裝的很酷，說著很帥的話，「如果她們看到我不打招呼，我會殺死她們，我說真的」。
閔熙珍接著細數自己有多努力幫助NewJeans，沒日沒夜不睡覺幫她們準備專輯，「她們應該感謝我做得好，把她們照顧得很好。」閔熙珍更表示：「就告訴她們要謙虛，就算胖的像豬一樣，我也會讓她們紅的。」
結果在3月6日，閔熙珍分享了一則NewJeans的影片給員工，她說：「哇，XX的，有夠肥，C8，呵...不是吧，這些傢伙。」職員立即道歉，哭著表示：「我們來減肥。」目前D社公開的對話內容，網友質疑是違法取得，也對內容抱持兩極態度，閔熙珍對此尚未做出回應。