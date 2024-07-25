放貸騙房地！真地政士揭「假代書」一特徵　再傳一招保護財產安全

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再者，民間雖然習慣稱地政士為代書，但「地政士法」通過後，就已將代書正名為地政士，基於專業情感，通過國考的地政士對其稱呼有一定執著，如果廣告或自我介紹時，該員自稱代書，就有很大機率是假地政士。
他進一步說明，擁有合格證照的地政士，執業內容主要是「代理土地登記、測量還有關不動產稅務」申報，也會撰擬不動產相關契約或協議」，由於國考錄取很低，考上後還需要不斷學習，是極具高度專業的職業。
至於「代書」一詞為何與放貸、詐騙扯上關係？ 蕭琪琳說明，其實地政士確實職責中有一項會與借貸有關，就是「撰擬不動產相關契約或協議」、「擔保品抵押權設定」。
至於擔保品價值認定、借款金額、利息等，則由借貸雙方自行約定，不該是地政士該介入的事情。
民間一般聽到的「代書借貸」，通常以2~5分利計，他們是真正的代書嗎？
蕭琪琳指出，民間的「代書借貸」所稱的2~5分利，是指月息，以年息計，絕對超過民法規定的16%上限，借100萬每月就必須償還2~5萬，一年就是24~60萬，一般正常人根本無法承受，也就是俗稱的高利貸。
他強調，地政士必須經過嚴格的國考，方能獲取證照，一旦發生違規情事，就會被取消其資格，正常情況下，地政士都會相當愛惜羽毛，不太可能參與上述行為。
至於詐騙情事，民間有許多不動產產權複雜，若想進行質押，通常會被銀行拒貸，部分金主會將腦筋動到這類型不動產，透過「代書」(假地政士)之名，大量投放廣告，尋找含金量高、區位好的土地或房屋進行不動產質押借貸。
但月息2~5分，又有多少人借貸後能清償？一旦借款人無力清償，金主就會以債務人之名取得所有權，並透過法律途徑提煉其價值，讓借款人失去財產。
至於其他假借代書之名、行詐騙之實情事，主要是辦理不動產登記，通常就會取得「印鑑證明」、「印鑑章」等關鍵資料，有心人士就會借此犯罪。
最後，蕭琪琳提醒，如果有聘請地政士的需求，除了至「內政部」網站查詢，也可到縣市地政士公會網站，查核該員是否為會員，因為要執業就要加入公會，一個步驟，就能解救您的財產危機。