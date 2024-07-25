《假面女郎》金貌美瀏海剪壞只剩半邊！她放棄掙扎 苦笑PO翻車照
南韓53歲資深演員高賢廷去年（2023）以《假面女郎》劇中的「中年金貌美」角色再度走紅，她今（25）日突然登上熱搜第一，原來是高賢廷的瀏海剪失敗，只剩下半邊，慘不忍睹。她秀出一張摀住臉的照片，並振作寫下：「已經發生的事情....」網友紛紛留言：「很可愛啊！」給予安慰。
記者陳雅蘭／綜合報導
高賢廷在高中2年級時，於美容院剪頭髮被老闆建議去參加選美小姐比賽，結果就拿下1989年的亞軍並進入演藝界。1995年，她跟崔民秀、朴相元、李政宰等人出演當時引起轟動的高收視率電視劇《沙漏》，演藝事業達到巔峰；同年卻突然爆出跟前「三星集團」會長李健熙的外甥、新世界百貨公司副總裁鄭溶鎮結婚，並引退演藝圈；直到2003年，他們宣布離婚，高賢廷拿到15億韓元（約台幣2700萬元）贍養費，並放棄2個孩子的養育權。
高賢廷演過多部膾炙人口的作品，包含合作趙寅成的《春日》、搭檔河正宇的《H.I.T》、知名古裝劇《善德女王》等。去年（2023）她與新人李寒星、全球百大美女冠軍NANA共同飾演《假面女郎》的女主角「金貌美」，再次受到關注。
今日，高賢廷公開拍攝畫報的幕後花絮，照片中的她綁馬尾，大膽展現「半邊瀏海」，但她卻露出無奈笑容，並寫下：「已經發生的事情，未來會發生許多愉快的事情的，讓我們先想著這些吧！」網友則對於她高於眉毛的瀏海、特殊的造型給予讚美，「下半年的流行不再是嘻哈風，而是高賢廷剪！」、「為什麼越來越漂亮和年輕」、「太可愛了」。