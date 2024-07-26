網球／曾俊欣驚奇之旅告終！克羅埃西亞公開賽8強不敵捷克Mensik

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曾俊欣本屆賽會因為丹麥第3種子Holger Rune賽前因傷勢退出關係，讓他幸運遞補會內賽，還因此首輪輪空。昨（25）日16強戰上他面對到前世界排名高居第9的義大利好手Fabio Fognini，則是上演大驚奇，未受Fognini脾氣失控數度摔拍狂吼影響，開賽第3局起便展現出個人穩健的身手，屢屢破掉對方發球局，自己的發球局也穩穩拿下，且跨盤連拿11局，終場曾俊欣就以6：1、6：0氣走Fognini，僅花55分鐘就順利以直落二之姿闖進8強。
今日對上捷克Mensik 最終曾俊欣遭直落二擊敗
而本週世界男單排名159名的曾俊欣，今（26）日8強戰上的對手則是排名81名的捷克小將Jakub Mensik，開賽曾的發球手感不甚理想，被對手接連3度破發，也無法破掉對方的發球局，最終第一盤就苦吞「貝果」，也讓出首盤。
次盤曾俊欣則克服第1個發球局又失守的劣勢，第4局首度回破將比數扳平為2：2，可惜關鍵第7局再遭對手Mensik找到機會，接下來又錯失2個破發點，最終曾俊欣在鏖戰1小時21分鐘之後，就以直落二落敗，無緣闖進4強，本次克羅埃西亞公開賽驚奇之旅也就此告一段落。而雖然未能更上層樓，但8強也寫下曾俊欣個人在ATP賽事上的最佳成績。