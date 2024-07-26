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鬼月談凶宅！水塔命案全棟喝屍水　房仲：房價打到骨折我也不敢住

▲台灣曾傳出駭人聽聞的水塔浮屍命案，即使屍水流向全棟大樓，仍非內政部定義的凶宅。（示意圖／NOWnews）
▲台灣曾傳出駭人聽聞的水塔浮屍命案，即使屍水流向全棟大樓，仍非內政部定義的凶宅。（示意圖／NOWnews）

記者陳韋帆/綜合報導

過去曾發生數次水塔驚現浮屍兇案，生活用水流向全棟大樓，通通成為凶宅了嗎？民俗禁忌上又該如何解套？專家指出，法律上，不算凶宅，民俗上，住戶們心理陰影面積恐怕不小，建議科學、宗教解決方式同時進行，安撫恐慌的心。

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根據內政部函釋，凶宅定義，房屋內若發生過「非自然死亡事件」，然而，水塔浮屍位於公設，並非住家內部，並不符合其定義。

▲陳泰源。（圖／陳泰源提供）
▲陳泰源表示，「水塔浮屍」社區，全棟雖非內政部定義凶宅，但屋主、仲介理應有告知買家之義務。（圖／陳泰源提供）
聯勝房屋專任委託部經理陳泰源表示，雖然目前大多人買賣凶宅皆以內政部定義為基準，但「水塔浮屍」畢竟屬於重大社會案件，正常來說，屋主或房仲仍需告知買家。

畢竟此類事情一旦對簿公堂，買家通常是以「價值減損」為訴求，客觀事實上確實有可能讓房價減損，所以房仲為近查詢義務，又或者夥同賣家知情不告知，仍有敗訴之可能。

陳泰源進一步指出，水塔浮屍實在過於駭人，即使非內政部定義的凶宅，房價上仍會受到影響，恐怕市價至少要8折以下才有可能有人願意接手。不過，他也坦言，「如果是我，買來投資或許可以接受，但要我自住，恐怕打5折、甚至打到骨折我也不想要。」
若不幸碰上這樣的憾事，他建議，無論自住或出租使用，除了換掉水塔，每戶再花約1～2萬不等，更換水管、水龍頭、蓮蓬頭等相關管線，初步排除疑慮，而房價影響部分，事發當下受創最深，隨時間推移，影響也會越來越小。

▲江柏樂。（圖／記者陳韋帆攝）
▲江柏樂建議，遭受厄運的住戶，可同時尋求宗教及科學上幫助。（圖／記者陳韋帆攝）
知名風水師江柏樂則指出，水塔浮屍即使內政部定義相關住戶非凶宅，但對於畏懼鬼神者而言，基本上就已經是民俗定義上的凶宅或鬼屋了，況且住戶們喝到屍水實在太驚悚，身心勢必受創，有信仰者，建議各自尋求宗教協助。

至於台灣宗教習俗上有無解法？他指出，「道教觀念上，基本上只能請大廟乩童神明與冤魂談判，最理想的狀態，讓家人把祂請走，否則住戶們恐不得安寧。」

但如果真的不幸喝到屍水，無論是否有信仰，江柏樂強烈建議，除了仰賴宗教信仰，也應當尋求醫師協助，進行身體健康檢查，若心靈深受重創，最好同步進行心理諮商，確認是否有必要進一步醫治。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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