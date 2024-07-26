鬼月談凶宅！水塔命案全棟喝屍水　房仲：房價打到骨折我也不敢住

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聯勝房屋專任委託部經理陳泰源表示，雖然目前大多人買賣凶宅皆以內政部定義為基準，但「水塔浮屍」畢竟屬於重大社會案件，正常來說，屋主或房仲仍需告知買家。
畢竟此類事情一旦對簿公堂，買家通常是以「價值減損」為訴求，客觀事實上確實有可能讓房價減損，所以房仲為近查詢義務，又或者夥同賣家知情不告知，仍有敗訴之可能。
陳泰源進一步指出，水塔浮屍實在過於駭人，即使非內政部定義的凶宅，房價上仍會受到影響，恐怕市價至少要8折以下才有可能有人願意接手。不過，他也坦言，「如果是我，買來投資或許可以接受，但要我自住，恐怕打5折、甚至打到骨折我也不想要。」
若不幸碰上這樣的憾事，他建議，無論自住或出租使用，除了換掉水塔，每戶再花約1～2萬不等，更換水管、水龍頭、蓮蓬頭等相關管線，初步排除疑慮，而房價影響部分，事發當下受創最深，隨時間推移，影響也會越來越小。
知名風水師江柏樂則指出，水塔浮屍即使內政部定義相關住戶非凶宅，但對於畏懼鬼神者而言，基本上就已經是民俗定義上的凶宅或鬼屋了，況且住戶們喝到屍水實在太驚悚，身心勢必受創，有信仰者，建議各自尋求宗教協助。
至於台灣宗教習俗上有無解法？他指出，「道教觀念上，基本上只能請大廟乩童神明與冤魂談判，最理想的狀態，讓家人把祂請走，否則住戶們恐不得安寧。」
但如果真的不幸喝到屍水，無論是否有信仰，江柏樂強烈建議，除了仰賴宗教信仰，也應當尋求醫師協助，進行身體健康檢查，若心靈深受重創，最好同步進行心理諮商，確認是否有必要進一步醫治。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。