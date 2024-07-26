鬼月不宜買房？北台灣8月推案卻破千億創新高　專家揭建商這樣想

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陳炳辰指出，加上這幾年的民俗月均恰逢推案時機，2020、2021年為史上最低利率時期，房市風光明媚，月月是好月，新北市淡水區淡海新市鎮、新店區央北重劃區、土城區捷運海山站周邊等地都見指標案在該月份進駐。
2022年又因上半年疫情出現變種，波及建案走避至緩和時期推出，一延就延到民俗月，建商也義無反顧開案，桃園市青埔重劃區便有百億案在當時登場。而今年則無疑在於市場熱況，打鐵趁熱，讓民俗月表現不俗。
今年民俗月推案 台北市文山區陽氣最盛
至於去年民俗月推案量606.2億元，為近年低檔，主因不脫不確定因素多，建商全年都在走停看聽路線，且平均地權條例修正案7月才上路，8月頹勢並不意外。今年情勢反轉，比起去年量能倍數暴增，建商延續上半年積極態度，尤其台北市預期見到千億元水準，又是一罕見高點，文山區預計進場的三大案「元利木柵路案No.2」、「潤隆萬芳路案」，與「將捷木柵路案」貢獻了超過九成的量體，陽氣旺盛力克鬼月陰霾。
此外，新北市林口區的「原森TWIN TOWERS」與桃園市中路重劃區的「興富發大興西路三段案」也是今年該月份有望問世的預售指標大案，甚至稍有民俗月疑慮的新成屋產品，亦有新北市汐止區的破百戶新案「永富御」，和新店區高價成屋案「江陵天喆」勇敢上場，由於都屬房市成熟區域，兼逢環境加溫，排定時間表就沒有需要迴避的理由。
民俗月過後，緊接928檔期當然還是值得期待，台北市信義區、新北市中和區、新竹市香山區，以及桃園市的中路、青埔地帶均有機會見指標案開案，不過陳炳辰也指出，美國大選波動全球資金的風險已浮現，9月又有央行理監事會議調控房市的可能性，加上近期銀行在房貸業務顯得謹慎，若影響接下來買氣，不等928檔期，及時早推與好兄弟同樂，倒免夜長夢多。