運動家166公里「火球男」怒槌桌子！左手小指骨折進15天傷兵名單
美國職棒大聯盟（MLB)奧克蘭運動家「火球男」Mason Miller，本賽季投出亮眼表現，出賽34場交出1勝1敗、15次救援成功，防禦率2.21，共投40.2局飆70次三振、被打擊率僅1成46，但近期Miller因左手小指被運動家放進15天傷兵名單，運動家在官網發布聲明，表示Miller在週一對上太空人的賽後，賽後在重訓室訓練時，左手以不合適的姿勢放在訓練台上，導致左手小指受傷，但是根據《舊金山新聞》報導，Miller是因為對某事感到沮喪，因此用手槌桌子才導致受傷。
記者吳政紘/綜合報導
今年轉任終結者 Miller成繳出鬼神數據
Miller本季成為美聯最強終結者，繳出5次救援成功，防禦率2.21，共投40.2局飆70次三振、被打擊率僅1成46的鬼神數據，Miller本賽季結束後還有5年的球隊控制權，但他的優異表現已經吸引多支球隊關注，Miller本季飆出306顆超過100英里（約160公里）的火球，高居全大聯盟最多。
今年Miller也入選MLB明星賽，上場後飆出103.6英里火球（約166.7公里），成為自2008年《Statcast》系統全面啟用，明星賽史上最快的一球。
《舊金山新聞》報導指出，Miller是因為不明原因感到沮喪，一怒之下用左手槌向桌子，因此導致左手小指骨折，運動家總教練Mark Kotsay在受訪時表示，Miller在賽後的訓練確實遭遇小挫折，因此弄傷左手小指，導致無法正常開合手套。