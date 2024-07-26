獨家／房子淹水怎麼辦？　修繕達人五步驟：清掃前必做一事保平安

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一、「關閉電源箱」清潔打掃家園之前，為避免觸電，住戶應先將家中電源箱斷電，被水淹過的插座開關位置，將外層面板打開，檢查裡面是否有泥沙堆積，清潔完畢後，利用「非插座式」風扇或吹風機吹乾，保持乾燥。
二、「清理家電、家具」家電泡水後千萬不可直接使用，為避免短路風險，建議送修或換新；家具部分，系統家具泡水建議直接更新，實木類型家具可搬至屋外曬乾，晾曬後於外層上護木油，寢具泡水後則容易孳生黴菌，建議全部換新。
三、「牆面地板清潔」淹水消退後，家中牆面、地面勢必會有泥巴淤積，需先用高壓清洗機將牆面、地面等一併清洗乾淨。
四、「牆面處理」待壁面乾燥，刮除泡水部分，若嚴重建議使用研磨機更省時省力，刮除後若仍有潮濕，待完全乾燥後，先採用防水底漆在水泥面上打底，再上一般水泥漆或乳膠漆。
五、「地板處理」木地板只能全面更新，石材類地板則在選用清潔劑要特別注意，微酸性或微鹼性的清潔劑不適用石材類地板，需選用中性類清潔劑。
最後，林家毅建議，受災戶如以身心疲憊，無力自行處理，可諮詢相關業者評估，如特力屋社區管家，對應此次風災，就有免費到府諮詢服務，並提供最適切的居家整修方案及適用商品建議。
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