詐騙園區有豪華公寓！基層人員住所宛如豬圈　菲律賓灰色產業鏈曝

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根據《法新社》，寶福園區內部擁有數棟辦公大樓，也有豪華公寓，每棟公寓還配備簡易KTV等等娛樂設施。而深入內部，發現有數排只能納入一人的鐵皮屋，用來囚禁來自多國的詐騙人員，疑似進行私刑逼迫人員就範。
被救出的詐騙園區豬仔們說，他們被高薪工作的噱頭誘騙來到菲律賓，抵達後發現自己的工作是詐騙海外人士將錢投入虛假的投資平台和其他詐騙項目。
在寶福園區內，他們因受到身體虐待或其他懲罰的威脅下而參與了網絡詐騙。來自馬來西亞的20多歲青年Dylan是在朋友的誘騙下來到寶福園區，之後便被囚禁在宛如豬圈的鐵皮屋。他懷疑那位朋友把他賣給了中國老闆，以換取自身的自由。
他被迫使用中國婚介網站聯繫那些想為女兒找丈夫的父母，在他認識女方後，他會試圖說服她在迪拜投資一家虛構的中國石油公司，藉此騙取女方家庭的資產。
他說，他每個月必須達到30萬元人民幣（約新台幣150萬元）的目標，否則就有遭受酷刑的風險。他們沒有工資，不過如果成功詐騙到金錢，能獲得10%的傭金，但必須每週工作七天、每天至少工作12小時。Dylan曾被毆打過一次，當時他很擔心自己的生命安全。他說他不想詐騙別人，但為了生存，他必須按照吩咐工作。