高雄大淹水！他家門口裝「防洪板」隔出2個世界　實戰對比照驚呆

凱米淹水災情逾3千件！一網看清全台潛勢區　災後購屋留意五細節

▲凱米颱風高雄淹水補助，賴清德允諾每戶加碼2萬元。（圖／翻攝畫面）
▲凱米颱風高雄淹水補助，賴清德允諾每戶加碼2萬元。（圖／翻攝畫面）

記者陳韋帆/綜合報導

凱米颱風遠離台灣，在許多地方卻留下淹水爛尾，據經濟部水利署統計，截至目前為止，凱米颱風共造成逾3千件的淹水災情，其中高雄市就佔了近1400件。房仲指出，「水災後民眾看屋，可特別留意『窗邊』、『增建』、『地下室』等細節，就能得知是否有滲漏水、排水設施不良之可能。」

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習俗百科／房屋漏水要注意　趕緊補救免漏財
▲水災後，可仔細可觀察「窗邊」、「增建」、「牆邊」、「天花板」、「地下室」等處，確認房屋是否有滲漏水等情況。（示意圖／NOWnews）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房屋無論新舊，都有滲漏水之可能，颱風後可觀察「窗邊」、「增建」、「牆邊」、「天花板」、「地下室」等處，確認有無「水漬、水痕、積水、滲漏水」等情況，作為出價和裝修評估依據。

▲國家災害防救科技中心,3D災害潛勢地圖。（圖／翻攝國家災害防救科技中心網站）
▲國家災害防救科技中心網站中，3D災害潛勢地圖可查詢全台灣「淹水、土壤液化、順向坡、土石流」等各類天災潛勢區。（圖／翻攝國家災害防救科技中心網站）
至於國人最關心的「淹水地圖」，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，政府早已針對「淹水、土壤液化、順向坡、土石流」等各類型的天然災害製作網站，購屋前，建議可至「國家災害防救科技中心－3D災害潛勢地圖」進行一站查詢，確保買房計畫安心無虞。

陳定中建議，國內各河川依照管理層級，有不同的防洪保護標準重現期設計，首都圈的淡水河，採取最高層級的200年防洪，其餘中央管河川以100年為原則，縣市管河川則為25~50年，因此在選擇購屋區段時，亦可將周邊水系的防洪設計標準納入考量。

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