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一圖看房價飆漲！8年前免6百萬　台中這區購屋結構現「死亡交叉」

▲台中市首度百萬里中的西屯區福聯、上安、西安、福瑞里的腹地範圍，都是落在中部科學園區附近。（圖／家庭消費中心攝）
▲台中市首度百萬里中的西屯區福聯、上安、西安、福瑞里的腹地範圍，都是落在中部科學園區附近。（圖／家庭消費中心攝）

記者陳韋帆/綜合報導

房價居高不下，新建案更是貴到嚇死人！根據中信房屋統計，台中西屯區往年皆以「20年以下」房屋為交易主力，然而，這樣的結構在2023年出現了死亡交叉，「20年以上」老屋交易量高達54.8%、創歷史新高，在高房價壓迫下，購屋族開始捨新逐舊。

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中信房屋研展室副理莊思敏表示，觀察西屯區房價，預售屋飆漲至5、6年字頭，精華區甚至出現7字頭開價，新建案5年內成屋均單價46.67萬/坪，而20年以上老屋均單價27.8萬/坪，1字頭成交行情早已絕跡。

▲台中,七期,房價,2016年。（圖／記者陳韋帆攝）
▲台中七期房價飆升，2016年還有3房二手屋開價不到6百萬，如今高屋齡中古屋成交總價約落在1,300~1,500萬。（資料照／NOWnews）
她說，雖然西屯建設、機能、工作機會等持續攀升，然而薪資收入卻明顯追不上房價漲幅，也難怪購屋族結構出現轉變，開始選擇相對便宜的中古屋入手。

中信房屋中科國安加盟店副理賴昶宇表示，房價確實是西屯交易結構發生改變的主因，不同屋齡住宅價格落差相當明顯，況且中古屋公設遠比新建案低，讓不少購屋族決定捨新逐舊。

關於購屋族群，他指出，目前西屯仍以自用買方為主，詢問度最高的主要有「水湳經貿園區、中科生活圈」兩大熱區。

賴昶宇分析，「水湳經貿園區」因為近年台中重大建設匯聚於此，高屋齡中古屋成交總價約落在1,300~1,500萬，由於屋主大多自用少有釋出，所以一但有物件出現在市場上，很容易出現「秒殺」。

「中科生活圈」部分，因靠近中科、榮總、東海大學，中科生活圈，就業、就學人口穩定，形成強力支撐力道，加上台積電擴廠議題效應，房市前景看好，目前中科生活圈內屋齡較高，3房型產品成交總價約落在1,200~1,300萬。

莊思敏表示，近年眾多建商到西屯購地插旗，新建案價格屢創新高，在高房價的擠兌下，價格親民的老屋就成為了不少小資族、首購族的購屋首選，但提醒購屋族，購屋前理應事先謹慎評估自身購屋能力，畢竟房地產「變現性」低特性從未改變，一旦無力支付，恐淪法拍。

▲西屯老屋、新建案交易比例改變。（圖／中信房屋提供）
▲台中西屯過往購屋族以新建案為主，但隨著房價攀升，交易結構出現變化，老屋交易已成為主力。（圖／中信房屋提供）

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