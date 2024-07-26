一圖看房價飆漲！8年前免6百萬　台中這區購屋結構現「死亡交叉」

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她說，雖然西屯建設、機能、工作機會等持續攀升，然而薪資收入卻明顯追不上房價漲幅，也難怪購屋族結構出現轉變，開始選擇相對便宜的中古屋入手。
中信房屋中科國安加盟店副理賴昶宇表示，房價確實是西屯交易結構發生改變的主因，不同屋齡住宅價格落差相當明顯，況且中古屋公設遠比新建案低，讓不少購屋族決定捨新逐舊。
關於購屋族群，他指出，目前西屯仍以自用買方為主，詢問度最高的主要有「水湳經貿園區、中科生活圈」兩大熱區。
賴昶宇分析，「水湳經貿園區」因為近年台中重大建設匯聚於此，高屋齡中古屋成交總價約落在1,300~1,500萬，由於屋主大多自用少有釋出，所以一但有物件出現在市場上，很容易出現「秒殺」。
「中科生活圈」部分，因靠近中科、榮總、東海大學，中科生活圈，就業、就學人口穩定，形成強力支撐力道，加上台積電擴廠議題效應，房市前景看好，目前中科生活圈內屋齡較高，3房型產品成交總價約落在1,200~1,300萬。
莊思敏表示，近年眾多建商到西屯購地插旗，新建案價格屢創新高，在高房價的擠兌下，價格親民的老屋就成為了不少小資族、首購族的購屋首選，但提醒購屋族，購屋前理應事先謹慎評估自身購屋能力，畢竟房地產「變現性」低特性從未改變，一旦無力支付，恐淪法拍。