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奧運現場／維安內幕大公開！巴黎成巨型堡壘　4.5萬警力嚴陣以待

▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，甚至規格已經比照戒嚴時期。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，甚至規格已經比照戒嚴時期。（圖／記者廖聿偉攝）

特派記者路皓惟/巴黎報導

巴黎奧運開幕式將今（26）日盛大舉行，法國政府為確保這場全球矚目的盛事安全無虞，出動4萬5000名警力、2萬名保全和1萬名憲兵，以及狙擊手、潛水員和AI技術，徹底封鎖巴黎市中心，防止任何潛在威脅。《NOWnews》記者也實際採訪在塞納河畔維安的員警，他透露，「目前巴黎採取24小時輪班的機制，所有的維安都是採最高規格，堪稱戒嚴時期的水平，甚至很多區域都進行人流管制，沒有證件的民眾和旅客就無法進入。」

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巴黎維安升級　SNCF遭襲擊全城戒備

根據《法新社》報導，法國高鐵運營商SNCF近日遭遇惡意破壞，包括縱火在內的攻擊行為，影響80萬人的出行，對觀看奧運開幕禮的遊客造成影響。SNCF表示，此次大規模攻擊意圖癱瘓鐵路網絡，影響大西洋、北部和東部線路，列車被迫改道，影響將持續到周末。

為了保護奧運開幕式，法國動員約4萬5000名警察和軍人，1萬名憲兵以及2萬名保全。此外，維安部隊將在水面、屋頂增設AI鏡頭，全面封鎖巴黎市中心。

開幕式將在塞納河上進行，這是奧運史上首次在體育場外舉行開幕式，預計將吸引約30萬名觀眾進場，以及數十萬居民和遊客在附近欣賞這場體壇盛會。

▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）
巴黎成巨型堡壘　上空禁飛、嚴防水下爆裂物

從上週開始，巴黎市中心已經變成一個巨型堡壘，金屬障礙物封閉了塞納河兩岸，只有居民和有飯店預訂的民眾才能進入安全區域。

開幕式開始前一小時，巴黎周圍已經設立150公里寬的禁飛區，所有航班將被停飛或改道。警方狙擊手則在附近制高點部署，以掃描潛在的威脅。由於美國總統候選人Donald Trump7月中遭遇槍擊事件，故法國政府進一步加強安全措施。

過去10年裡，法國多次成為伊斯蘭恐怖組織的目標，本屆奧運法國軍隊將負責反無人機系統，使用最先進的電子作戰技術，而海軍船艦配有潛水員和聲納，掃描水下可能的爆裂物，沿途的85艘船隻也經過嗅探犬和拆彈專家檢查，同時避免開幕式被影響，塞納河已經設置障礙物，所有的措施就是要讓全世界看到巴黎奧運之美。

▲巴黎市中心已經成為巨型堡壘，警力荷槍實彈戒備。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎市中心已經成為巨型堡壘，警力荷槍實彈戒備。（圖／記者路皓惟攝）

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