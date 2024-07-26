奧運現場／維安內幕大公開！巴黎成巨型堡壘　4.5萬警力嚴陣以待

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根據《法新社》報導，法國高鐵運營商SNCF近日遭遇惡意破壞，包括縱火在內的攻擊行為，影響80萬人的出行，對觀看奧運開幕禮的遊客造成影響。SNCF表示，此次大規模攻擊意圖癱瘓鐵路網絡，影響大西洋、北部和東部線路，列車被迫改道，影響將持續到周末。
為了保護奧運開幕式，法國動員約4萬5000名警察和軍人，1萬名憲兵以及2萬名保全。此外，維安部隊將在水面、屋頂增設AI鏡頭，全面封鎖巴黎市中心。
開幕式將在塞納河上進行，這是奧運史上首次在體育場外舉行開幕式，預計將吸引約30萬名觀眾進場，以及數十萬居民和遊客在附近欣賞這場體壇盛會。
巴黎成巨型堡壘 上空禁飛、嚴防水下爆裂物
從上週開始，巴黎市中心已經變成一個巨型堡壘，金屬障礙物封閉了塞納河兩岸，只有居民和有飯店預訂的民眾才能進入安全區域。
開幕式開始前一小時，巴黎周圍已經設立150公里寬的禁飛區，所有航班將被停飛或改道。警方狙擊手則在附近制高點部署，以掃描潛在的威脅。由於美國總統候選人Donald Trump7月中遭遇槍擊事件，故法國政府進一步加強安全措施。
過去10年裡，法國多次成為伊斯蘭恐怖組織的目標，本屆奧運法國軍隊將負責反無人機系統，使用最先進的電子作戰技術，而海軍船艦配有潛水員和聲納，掃描水下可能的爆裂物，沿途的85艘船隻也經過嗅探犬和拆彈專家檢查，同時避免開幕式被影響，塞納河已經設置障礙物，所有的措施就是要讓全世界看到巴黎奧運之美。
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