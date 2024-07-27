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1年借走9300億！傳銀行貸款難現法拍潮？專家分析：最賺的是銀行

▲市場傳出有銀行停止受理新案件或排隊等候放款的消息，申請房貸可能會「變難變貴」。（圖／家庭消費中心攝）
▲市場傳出有銀行停止受理新案件或排隊等候放款的消息，申請房貸可能會「變難變貴」。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

房市交易熱絡，過去一年房貸餘額激增逾9300億元，隨著央行調升存款準備率，部分銀行放款動作趨於保守所導致，因此外界傳出向銀行申請房貸變困難的風聲，而馨傳不動產智庫執行長何世昌提醒，若預售屋在今年下半年交屋，貸款真的下不來，買方違約，建商既可以沒收違約金，房子又能重賣。

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何世昌在臉書指出，針對貸款困難一事，會出現法拍潮嗎？他認為不會，主要是買新成屋、中古屋的買方發現貸款下不來，除非買方趕去其他銀行送件且銀行核准貸款，否則這筆成交案就會破局，而責任歸咎於買方。若此時買方已付定金，那麼屋主和房仲爽到，因為屋主沒收買方繳付至履保帳戶的定金、房仲會從履保帳戶中扣走服務費。

第二種買方跟建商買新成屋卻無法取得銀行貸款，建商沒收買方定金；沒收的定金上限是成交總價的15％ ，倘若買方已簽約卻未付定金，則建商不能要求買方補繳違約金。

▲今年前5月新北市先建後售建案戶數較去年同期倍增，總計戶數為北台灣之冠。（圖／家庭消費中心攝）
▲今年前5月新北市先建後售建案戶數較去年同期倍增，總計戶數為北台灣之冠。（圖／家庭消費中心攝）
第三種情況買方不管是跟建商買新成屋、或跟屋主買二手屋，遇到銀行不願核准房貸，但去其他銀行卻發現被坐地起價，其他銀行願意核貸但利率拉高到 2.5％ 以上，此時申貸者通常會接受。那麼，交易終會成立，而最賺的就是銀行。

最後一種，如果是之前買的預售屋在今年下半年交屋，因建商通常與銀行有合作的貸款專案，如果買方信用優良、還款能力無虞，往往會獲得核貸，房屋可以順利過戶。若貸款真的下不來怎麼辦？買方將會違約，建商就賺到了，既可以沒收違約金，房子又能重賣。

何世昌也補充說明預售屋為何會不受影響，「假設市場需求不變的前提下」，這些買房子的人必須要自己找到出路。可是市場上剩下的選項不多，預售屋便成為不得不的選擇，主要是預售屋在完工前只需付「首付款、工程款」，貸款是3到5年後的事。

何世昌認為，建案與銀行又多有專案貸款，所以完工時貸款通常不會有問題。也由於以上各種情況，都沒有房貸斷頭被法拍的可能性出現，因為建案與銀行多有專案貸款，所以完工時貸款通常不會有問題，房貸核准不過，交易便不成立。所以，當有些人為斷頭潮出現而雀躍時，其實可能是沒有交易經驗的。

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