1年借走9300億！傳銀行貸款難現法拍潮？專家分析：最賺的是銀行

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第二種買方跟建商買新成屋卻無法取得銀行貸款，建商沒收買方定金；沒收的定金上限是成交總價的15％ ，倘若買方已簽約卻未付定金，則建商不能要求買方補繳違約金。
第三種情況買方不管是跟建商買新成屋、或跟屋主買二手屋，遇到銀行不願核准房貸，但去其他銀行卻發現被坐地起價，其他銀行願意核貸但利率拉高到 2.5％ 以上，此時申貸者通常會接受。那麼，交易終會成立，而最賺的就是銀行。
最後一種，如果是之前買的預售屋在今年下半年交屋，因建商通常與銀行有合作的貸款專案，如果買方信用優良、還款能力無虞，往往會獲得核貸，房屋可以順利過戶。若貸款真的下不來怎麼辦？買方將會違約，建商就賺到了，既可以沒收違約金，房子又能重賣。
何世昌也補充說明預售屋為何會不受影響，「假設市場需求不變的前提下」，這些買房子的人必須要自己找到出路。可是市場上剩下的選項不多，預售屋便成為不得不的選擇，主要是預售屋在完工前只需付「首付款、工程款」，貸款是3到5年後的事。
何世昌認為，建案與銀行又多有專案貸款，所以完工時貸款通常不會有問題。也由於以上各種情況，都沒有房貸斷頭被法拍的可能性出現，因為建案與銀行多有專案貸款，所以完工時貸款通常不會有問題，房貸核准不過，交易便不成立。所以，當有些人為斷頭潮出現而雀躍時，其實可能是沒有交易經驗的。