運動維納斯／舞蹈女孩Judy愛上健身 重訓養成性感蜜桃臀

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現在每個禮拜固定一兩天，下班後會和朋友們一起去舞蹈教室跳舞，各種舞風中他最喜歡girlstyle這類型的舞蹈，可以讓自己展現出女生最美麗的一面，而且對於喜歡拍照的他來說，擺起Pose來更是得心應手，他說：「接觸跳舞之後很自然的可以控制自己身體，改善以前看起僵硬的肢體，因此能拍出更多漂亮照片。」
跳舞一段時間以後，他發現有曲線的女生跳起來會更好看，當時流行歐美風，他開始欣賞歐美那些跳舞的女生體態與線條，為了朝向自己心目中前凸後翹的理想體態邁進，於是找一些資料、也問了教練，決定加強重量訓練，於是找到專門雕塑女生翹臀跟體態的健身房，也遇到了健身啟蒙教練。
雅芬身材修長，173公分的身高，加上107公分大長腿，朋友們都很羨慕他，但他覺得自己就是高高瘦瘦的，但是體脂一直都很高，沒有腰身也缺少曲線，就是人稱「泡芙人」。
他表示自己喜歡歐美身材，特別是他們的翹屁股，因為一方面翹臀可以顯腿長，可以讓原本比例更好，他說自己的長腿是來自強大的基因遺傳，但是屁股就明顯弱掉了，於是花了很多時間精力苦練，重訓三年以後，現在已經達成初步目標，臀部從以前的扁塌，到現在變得又圓又翹的蜜桃臀，腿部也有了肌肉線條，他很喜歡這樣的改變。他說：「我會不斷的重訓下去，直到呼吸停止」
而且健身也改善了他的脊椎側彎，雖然當時還不至於影響生活，但是當洗澡時全身脫光光的時候，看了就覺得很怪，心情就會很差，現在脊椎側彎已經非常輕微，肉眼無法察覺，儀姿也有了大幅度進步。
她覺得重訓真的改變自己很多，於是也想把自己翹臀的經驗分享給其他女孩們，讓大家都能擁有健康的身心與漂亮的蜜桃臀，他覺得現在越來越多女生加入健身行列追求好的體態，她覺得在健身房認識的朋友都是充滿自信，而且真的比較活潑開朗，所以他目前慢慢開始斜槓兼職健身教練，利用下班後的時間指導女孩們，朝著自己理想的體態前進，希望人人都可以擁有漂亮的蜜桃臀。