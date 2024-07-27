神奇法拍屋！警方回覆2次不一樣　「類」凶宅竟變無事宅？

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據謄本資料，該法拍屋第一次出現交易在2012年以總價1,800萬入手；2016年以2,490萬轉手，同年4月，文山一分局接獲民眾報案，指出屋內有民眾死亡，但具體死法及死因未公開。
2018年第一次出現在法拍市場，流拍至第4拍才以1,264萬標脫；2018年10月，標得該物件屋主，以1,398萬轉賣彭姓自然人；2020年，彭姓屋主開價1788萬出售，2021年10月出現轉手資料，由現在二度流入法拍市場的劉姓屋主持有，但實價登錄查無買賣資料。
劉姓屋主2022年曾委託仲介出售，開價2,980萬，當時仲介說明該房為「事故屋」，屋內曾有人服藥身亡而造成憾事，一度引起網友熱議。
元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，水事紀目前行情約60萬/坪，該物件第4拍僅剩25萬/坪，幾乎打了4折，顯示即使非法院或內政部明確定義的凶宅，其衝擊依舊巨大。
內政部「不動產說明書」中，會請屋主勾選「持有期間是否曾發生非自然死亡」，所謂非自然死亡，包括兇殺、輕生等，意外或自然死亡則不在範圍內，此外，假設事故發生在屋內，但死者死亡地點為醫院，也不符合其定義，因此產生不少漏洞。
陳傑鳴表示，目前凶宅並未有明確查詢管道，警局、里長通常不會協助，想確認困難重重，他建議，民眾購屋前，理應多方管道打聽，包括網路查詢，實際詢問鄰居、管理員、鄰里長，並多方比較仲介說法，較能保障自己不要誤買凶宅。
寬頻房訊發言人徐華辰表示，法拍屋的法院筆錄中，出現前後不一的情況其實並非第一次，雖然為了幫助投標人釐清有無重大瑕疵，法院會進行初步查證，但關於事故宅部分，警方回覆通常僅會說明結果而無過程，投標人難以判斷其中發生了什麼問題。
不過，若針對此標的物來說，由於服藥身亡原因很多，可能是輕生，但也有可能是用藥過量或噎死意外導致，故難以直接判斷警方是否說法前後不一。
另外，「事故屋」名稱，屬於業者俗稱，指屋內曾發生事故，定義十分籠統，也包括意外等，難以直接判別是否符合內政部的凶宅定義，但即使非內政部定義的凶宅，若是重大事故，也可能符合價值減損的可能。
徐華辰建議，如果有意購買法拍屋，若經驗有缺，建議委由專業仲介協助，才能避免自己誤踩雷區，畢竟法拍屋即使比市價便宜，價格依舊不斐，況且法拍不比一般買賣，有許多專業問題必須面對。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。