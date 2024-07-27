唐宮回來了！蒙古烤肉3家CP值超高　菜色、餐價「最低499吃到飽」

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蒙古烤肉，其實起源並不是來自蒙古，而是台灣相聲大師吳兆南所發明，他原本在台北市新店溪畔的螢橋地區開設烤肉店維生，把牛、羊、雞、豬肉加上蔬菜，再淋上醬油、麻油、大蒜、辣椒、檸檬汁、鳳梨等10多種配料，放在大鐵盤上炒來吃。
原本吳兆南想將此新式料理取名為「北京烤肉」，但因為當時政治氛圍，取名北京或北平都不太適合，後來突發奇想叫它「蒙古烤肉」，沿用至今。
蒙古烤肉全盛時期，光台北就有多達30間蒙古烤肉店，夜市還常見100元一盤搭配白飯吃到飽的好康，當時大家更樂於研究挑戰如何把食材堆更高。而目前大台北地區，共有三家蒙古烤肉吃到飽餐廳。
📍「唐宮」蒙古烤肉涮羊肉餐廳
唐宮的烤肉包含豬、雞、羊、牛等，另有少見的鹿肉、鴨肉。除了蒙古烤肉，還有個必吃美食，即是燒餅，拿來夾起蒙古烤肉，相當對味。另外還有酸菜白肉鍋，自助吧則提供水果、冰淇淋、刨冰等多樣產品，通通都吃到飽。目前為試營運階段，餐價為平日午餐每位558元＋10%、晚餐與假日全天698元+10%。
店家資訊
台北市中山區松江路283號2樓
電話： 02 2502 6762
📍「大戈壁」蒙古烤肉
蒙古烤肉吃到飽餐廳「大戈壁」繼松江店之後，又進駐西門商圈，店已在今年6月中旬開幕，除了蒙古烤肉，而且還有麻辣鍋、酸白菜鍋，近日也推出酸菜魚、水煮魚等，菜色另還有無限量供應的自助吧，有熟食炸物、小菜、冰品、水果、飲料、甜點等，超過50款，任君挑選通通都吃到飽。餐價為週一至週五中午每人499元+10%（16:30以前進場）、週一至週四晚上每人539元+10%（16:31以後進場）、週五晚週六、日及例假日全天579元+10%。
店家資訊
松江店
地址：台北市中山區松江路152號3樓
電話： 02-2581-9151
西門店（新大戈壁蒙古烤肉）
地址：台北市萬華區成都路81號4 樓
電話： 02-2311-5656
📍「美琪」蒙古烤肉
位在美麗華本館五樓，算是罕見會將店開在百貨公司裡頭的蒙古烤肉，菜色包含蒙古烤肉和酸菜白肉鍋吃到飽，提供蛋糕、水果、小菜、飲料、霜淇淋等。
餐價為平日午餐每人630元+10%、晚餐與假日全天720元+10%，若要加吃火鍋，只要每人另加60元+10%即可。
店家資訊
台北市中山區敬業三路20 號5樓
電話：02-2175-3800