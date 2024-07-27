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人手不足成最大痛點！業者留才頻出招　盼政府開放移工

▲暑假來臨，仍有不少餐飲旅宿業者因為人手不足，難以回到正常經營模式。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）
▲暑假來臨，仍有不少餐飲旅宿業者因為人手不足，難以回到正常經營模式。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者許若茵／台北報導

暑假來臨，仍有不少餐飲旅宿業者因為人手不足，難以回到正常經營模式，業者為了留才，祭出供餐、彈性工時、各種獎金獎勵，也有業者期盼，政府能盡速開放移工填補人力缺口。

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根據1111人力銀行調查顯示，目前產業缺工的原因在於：少子化49.4%、青年就業意向改變48.2%、假日上班/輪班39.6%、薪資水準偏低32.2%以及工時過長27.5%。因此有將近７成的業者因應人力缺口而調整經營模式，其中最多人採取「增聘計時人員34.9%」的作法，其次則是「調整營業時間20.5%」、「引進智能點餐系統17.2%」、「引進行動支付16.7%」以及「線上check in 15.1%」。

調查指出除了加薪之外，業者為了留住人才也祭出許多措施，包括提供員工餐、彈性調整工時、激勵獎金/掃房獎金、加給年終/年終獎金以及留任獎金/久任獎金等。而當問及期待政府如何協助解決缺工問題，結果顯示薪資補貼61.3%高居首位，其次則是平抑物價降低成本37.8%、開放服務業引進移工35.9%、就業媒合32.5%以及減稅/租稅優惠31.4%。

旅館公會全國聯合會副理事長鄭生昌指出，邊境解封起自2023年來台旅客數 已恢復至疫情前54%， 反觀全球平均恢復至80%，說明產業人力缺口嚴重阻礙觀光 ，旅宿業的缺工問題已達到國安等級，尤其是房務、清潔和餐飲等崗位，嚴重影響到業者的正常營運和經濟發展。

根據觀光署2023年統計顯示，國內旅宿業目前缺工約8000人， 其中房務及清潔人員缺口約5500人，2025年前會增加3000間客房供給，缺工人數超勢必超過10000人，房務及清潔人員更是擴大至8000人以上，由於年輕人傾向更具吸引力的工作，業者痛苦人力短缺至今無解。
   
1111人力銀行發言人曾仲葳表示，1111人力銀行資料庫有高達23萬筆餐飲住宿工作機會，等待求職者投履歷應徵，而為了解決旅宿業迫在眉睫的缺工難題，是否能夠政策鬆綁引進移工尚未定案，不過此舉卻也招致外界疑慮，擔心排擠國人就業機會甚至拉低薪資水準，根據1111人力銀行調查指出，30.6%業者有聘僱移工的需求，另外21.6%尚未確認，還有47.8%表示不需要外籍移工。

調查也直指，觀光旅宿業擴大開放移工的三大好處包括：補足人力缺口64.0%、解決輪班困境28.5%、可立即上工/具備即戰力19.3%。顯見旅宿業者普遍對於移工來台寄予厚望，期盼能稍微緩解乾涸已久的就業市場沙漠。
    
曾仲葳認為，人手不足是目前觀光旅宿餐飲業所面臨的最大痛點，尤其正值暑假消費旺季，即使加薪也未必有把握找到足夠人力，盼望政府積極提出因應對策，讓業者在經歷多年疫情之苦後，能安穩經營免於缺工恐懼。

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