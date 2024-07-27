峮峮罕見內衣外露超辣！明星賽首見一粒曝她「私下一舉動」有練過
中信兄弟啦啦隊成員峮峮人氣紅不讓，跨足演藝事業，今（27）日出席記者會，獻出人生中第一次內衣代言，內衣外露展現性感美。提到上周中職明星賽，她也是第一次見到台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」人氣成員一粒（趙宜莉），笑透露：「我有一次剛好站在她（一粒）旁邊，她很厲害，她偷看的樣子有練過。」
記者林奕如／台北報導
峮峮上周參加中職明星賽，6隊精選出人氣女神參與，峮峮和李多慧、籃籃等人合體，被粉絲封為「最頂啦啦隊」。峮峮也終於見到第一次亮相的台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒，峮峮表示：「我們會在後台一起練舞，發現台鋼的女孩每一首都會，她們是第一年表現很好。」峮峮自己也有練好舞，還是會需要安全感，恰好就站在台鋼旁邊。
峮峮也說，後面幾局她站在台鋼隊長瑩瑩旁邊，「她（瑩瑩）很貼心，也是每一首都會，就會互相交流明星賽流程。」峮峮最可惜沒有見到台鋼隊的一位妹妹，因為她常在IG滑到那位的短影音，也不知道名字，但稱讚對方跳舞非常狂野。
峮峮首次代言內衣，在拍攝廣告前，有先被告知要穿內衣褲跑來跑去，現場也會有很多工作人員，有先做好心理建設，直呼真的很害羞，「有告訴自己要少吃一點，因為代言是不同季節，拍攝期很長，1、2個月就要拍一次，我今年應該整年都會很瘦。」
被問到瘦身不瘦胸方法，峮峮說，平常會固定去運動沒有特別忌口，但早餐會吃比較少、晚餐不要吃太油膩，或多吃膠原蛋白、豆類，「每一年都會量身製作制服，今年去量時老師說我瘦了，很殘酷的是每一年都會有公分數，會看到去年和前年是多少。」她有一年褲子要穿到L號，現在瘦身有成，已經可以穿小一點褲子。