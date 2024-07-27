凱米颱風58hr實錄精華！強颱「核心內部畫面」曝 眾驚：雲狂轉圈
凱米颱風本週襲台，還一度升級強颱，風雨影響全台各地，而凱米颱風先是在花蓮外海打轉一圈，並於25日凌晨0時於宜蘭縣南澳附近登陸，快閃台灣4小時後，即從桃園出海。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也曬出凱米颱風核心掃過花蓮縣吉安鄉，及處於颱風眼牆內7分鐘實錄影片，濃縮58小時風雨畫面，讓網友全看傻。
記者賴禹妡／綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（27）日發布7分20秒影片，並寫下「這次颱風的核心正好掃過花蓮吉安，想體驗在颱風眼牆裡面的感覺嗎？全程實錄一起來看看吧！」只見影片中濃縮7月23日凌晨1時許至25日中午12時許的風雨即時影像，可見颱風核心接近時的強烈風雨猛襲吉安鄉，畫面相當驚人，隨著颱風眼遠離劇烈風雨才漸歇，但降雨情形仍持續。
影片曝光後，不少網友直呼，「第一次看到颱風眼裡的實景，好酷，這次南部真的雨水超多」、「眼牆裡面好平靜」、「高雄曾經歷過，颱風眼裡無風無雨光和日麗」、「為什麼有種人生跑馬燈的感覺」、「帥！看著眼牆的雲層轉圈圈」。
中央氣象署預報中心主任陳怡良指出，凱米颱風本次侵襲期間共創下2項紀錄，首先是氣象署針對宜蘭、花蓮發布4次颱風強風告警，是針對單一颱風發布最多的一次。此外，在首次發布海上陸上警報報，第一次預估累積雨量就達1800毫米，是歷史預估最高。