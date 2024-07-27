高虹安貪污案遭判刑！「公衛文」發2000字長文訴疑點：內心受衝擊

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針對外界質疑已在8月底離職，為什麼還可以領9月薪資與加班費用，王郁文則說明，8月底傳訊息給行政主任預計要做到當天，是不是要交還助理證、鑰匙等等訊息時，檢察官只故意揭露到這邊，後面不說的是，訊息之後行政主任回覆，委員還沒有同意，妳要不要再想想看或休息一陣子再說？
王郁文表示，這意味著自己雖然提離職，但事實上並未真的離職，還是繼續做了9月的工作完成交接之後，才放心的離開，直到現在還要去澄清這些事情，覺得可笑至極。
針對公積金買生理用品、薑母茶的部分，王郁文指出，這些是她買來放在辦公室大家共用的，自己記得發現辦公室沒有備品時，還問同仁誰會順路去全聯或藥妝店可以順便買，然後，行政主任跟她說立院合作社就有賣了，所以就順手買了放在公用區，想說有需要的人可以去拿，這麼單純至極的事情，也可以被無所不用其極地說是高虹安私用，她真的也是服了。
王郁文也說明，自己當初跟高虹安議定的薪資是每月4萬6000元勞健保外加，等同實際領到的薪資只要不會和4萬6000元差異太多，後續行政主任告知會在本薪加2500元，自己也沒有多加在意，法官認為多出來的2500元跟加班費總計8223元為浮報，再扣掉她也不知道法官怎麼算出的支出，她的貪汙部份就變成466元了。
王郁文坦言，不懂法官的判決，讓她覺得加班費拿來做零用金可以，但增加的本薪拿來做零用金不行，就算她應得那樣的本薪，就如同她應得那樣的加班費一樣。自己在庭上最後一個問題是，她當下獲得的理應的薪資，到底應該要怎麼做才不違法？法官思索後，回應她，如果她那時候還給立法院應該就沒關係了。「我只能說人生很難，立法院哪裡可以有接受薪資退回的管道拜託各位助理前輩告訴我。」
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