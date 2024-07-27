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李珠珢人氣超強！吸引21,000人進場　創下富邦隊史最高觀眾數紀錄

▲19歲「AI美人」李珠珢，隨起亞虎啦啦隊來到台灣，參加富邦悍將賽事，在場邊也跳起張育成的應援舞，並擺出招牌的「敬禮手勢」。（圖／林柏年攝）
▲19歲「AI美人」李珠珢，隨起亞虎啦啦隊來到台灣，參加富邦悍將賽事，在場邊也跳起張育成的應援舞，並擺出招牌的「敬禮手勢」。（圖／林柏年攝）

記者林之越/台北報導

富邦悍將7月27、28日在台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，且兩日都邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」到場，憑著「三振舞」在台灣爆紅的南韓19歲啦啦隊女神李珠珢也協力「攻蛋」。根據富邦球團官方統計，今（27）日B1+L2內野可售座位全都完售，觀眾人數達到21,000人，超越5月25日攻蛋時所吸引的19,588人，締造隊史最高觀眾人數。

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▲起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」受邀參加富邦悍將的大巨蛋賽事，因為「三振舞」爆紅的19歲啦啦隊女神李珠珢，為全場球迷帶來賽前表演。（圖／林柏年攝）
▲起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」受邀參加富邦悍將的大巨蛋賽事，因為「三振舞」爆紅的19歲啦啦隊女神李珠珢，為全場球迷帶來賽前表演。（圖／林柏年攝）
李珠珢超高人氣助攻　富邦寫隊史紀錄

南韓19歲有號稱「AI美人」的李珠珢，因為1支「三振舞」在網路上爆紅，富邦球團特別在大巨蛋的3場賽事中，邀請起亞虎啦啦隊包含李珠珢在內的6名成員來台。

結果李珠珢的超高人氣確實吸引更多球迷進場，根據球團方統計，今（27）日大巨蛋總共湧入21,000人，超越前次5月25日的大巨蛋戰，所吸引的19,588名觀眾更一舉締造隊史最高觀眾人數，爆紅啦啦隊女神李珠珢的助力可以說是功不可沒

▲富邦悍將在7月27、28日的「G!POP流行音樂節」主題日進軍大巨蛋，並邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」到場，因為三振舞爆紅的19歲女神李珠珢（右1）也現身賽前記者會。（圖／林柏年攝）
▲富邦悍將在7月27、28日的「G!POP流行音樂節」主題日進軍大巨蛋，並邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」到場，因為三振舞爆紅的19歲女神李珠珢（右1）也現身賽前記者會。（圖／林柏年攝）
場邊跳經典三振舞　擺出「敬禮」手勢

起亞虎啦啦隊在賽前不僅登場表演aespa的神曲《Supernova》，更和Fubon Angels合體，帶來富邦悍將的主題曲《夠悍GoStronger》。在比賽進行中，現場音控播出爆紅的「三振舞」，李珠珢也起身熱舞，現場球迷也有福近距離親眼目睹本尊

值得一提的是，李珠珢在比賽間隔中也有站上應援台加油，並跳起「國防部長」張育成的應援舞，擺出招牌的敬禮手勢，堪稱是「夢幻共演」

在6局中間，起亞虎全員也帶來球隊的專屬應援歌曲，現場響起相當有團結氛圍的歌曲，分別在一、三壘都有3名起亞虎啦啦隊成員，彼此搭肩一起甩動頭髮，中職的應援歌曲相當不同，展現韓味十足的應援



▲起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」受邀參加富邦悍將的大巨蛋賽事，因為「三振舞」爆紅的19歲啦啦隊女神李珠珢，為全場球迷帶來賽前表演。（圖／林柏年攝）
▲起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」受邀參加富邦悍將的大巨蛋賽事，因為「三振舞」爆紅的19歲啦啦隊女神李珠珢，為全場球迷帶來賽前表演。（圖／林柏年攝）
▲起亞虎啦啦隊19歲女神李珠珢，稱讚台北大巨蛋不只是選手的設施很棒，連啦啦隊的設施也很豪華。（圖／林柏年攝）
▲起亞虎啦啦隊19歲女神李珠珢，稱讚台北大巨蛋不只是選手的設施很棒，連啦啦隊的設施也很豪華。（圖／林柏年攝）
▲富邦悍將邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，總共6名成員，包含隊長金韓拿、李珠珢、鄭嘉睿、朴信妃、朴星垠和劉世彬都出席賽前記者會。（圖／林柏年攝）
▲富邦悍將邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，總共6名成員，包含隊長金韓拿、李珠珢、鄭嘉睿、朴信妃、朴星垠和劉世彬都出席賽前記者會。（圖／林柏年攝）
▲富邦悍將在7月27、28日的「G!POP流行音樂節」主題日進軍大巨蛋，並邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」到場，因為三振舞爆紅的19歲女神李珠珢（右1）也現身賽前記者會。（圖／林柏年攝）
▲富邦悍將在7月27、28日的「G!POP流行音樂節」主題日進軍大巨蛋，並邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」到場，因為三振舞爆紅的19歲女神李珠珢（右1）也現身賽前記者會。（圖／林柏年攝）

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