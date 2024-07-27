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三振舞在台爆紅！19歲女神李珠垠自曝「很意外」　初進巨蛋被嚇到

▲富邦悍將在7月27、28日的「G!POP流行音樂節」主題日進軍大巨蛋，並邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」到場，因為三振舞爆紅的19歲女神李珠珢（右1）也現身賽前記者會。（圖／林柏年攝）
▲富邦悍將在7月27、28日的「G!POP流行音樂節」主題日進軍大巨蛋，並邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」到場，因為三振舞爆紅的19歲女神李珠珢（右1）也現身賽前記者會。（圖／林柏年攝）

記者林之越/台北報導

富邦悍將7月27、28日在台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，且兩日都邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」到場。而憑著「三振舞」在台灣爆紅的南韓19歲啦啦隊女神李珠珢，也在受邀名單之中。今（27）日賽前舉辦記者會，李珠珢本人對於「三振舞」在台灣爆紅發表感想，坦言自己感到非常意外，也很感謝因此多了很多粉絲。另外，首次進入大巨蛋的她，也對場內豪華的規格表示驚訝

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爆紅好意外　讚嘆巨蛋設施豪華

受邀參加的起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，除了將在兩日主題日和Fubon Angels一同帶來「夠悍」的賽前表演外，兩天賽前15點30分都會在大巨蛋B2下沉式廣場將舉辦「KIA TIGERS CHEERLEADER」拍照會活動，欲參加拍照會的球迷朋友，活動將於悍將APP預扣99點進行報名。

賽前的記者會中，談到「三振舞」在台灣爆紅，李珠珢表示：「因為那個影片這樣爆紅，是自己意想不到的，但是因為這樣多了很多支持自己的粉絲，感覺很感謝。」另外，首次進到大巨蛋，李珠珢讚嘆到：「不只是選手的設施，連啦啦隊的設施也很棒，一進來就被大巨蛋嚇到了。

此外，對於這次海外的交流活動，起亞虎啦啦隊隊長金韓拿表示：「如果之後都能有這樣的交流活動，我們可能會每年都很期待這天，也很希望兩邊球團的合作可以繼續下去。

▲富邦悍將邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，總共6名成員，包含隊長金韓拿、李珠珢、鄭嘉睿、朴信妃、朴星垠和劉世彬都出席賽前記者會。（圖／林柏年攝）
▲富邦悍將邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，總共6名成員，包含隊長金韓拿、李珠珢、鄭嘉睿、朴信妃、朴星垠和劉世彬都出席賽前記者會。（圖／林柏年攝）

▲南韓職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢（右1），年僅19歲就因為「三振舞」爆紅，面容細緻被形容美到像AI。（圖／林柏年攝）
▲南韓職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢（右1），年僅19歲就因為「三振舞」爆紅，面容細緻被形容美到像AI。（圖／林柏年攝）

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