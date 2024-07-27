三振舞在台爆紅！19歲女神李珠垠自曝「很意外」 初進巨蛋被嚇到
富邦悍將7月27、28日在台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，且兩日都邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」到場。而憑著「三振舞」在台灣爆紅的南韓19歲啦啦隊女神李珠珢，也在受邀名單之中。今（27）日賽前舉辦記者會，李珠珢本人對於「三振舞」在台灣爆紅發表感想，坦言自己感到非常意外，也很感謝因此多了很多粉絲。另外，首次進入大巨蛋的她，也對場內豪華的規格表示驚訝。
記者林之越/台北報導
爆紅好意外 讚嘆巨蛋設施豪華
受邀參加的起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，除了將在兩日主題日和Fubon Angels一同帶來「夠悍」的賽前表演外，兩天賽前15點30分都會在大巨蛋B2下沉式廣場將舉辦「KIA TIGERS CHEERLEADER」拍照會活動，欲參加拍照會的球迷朋友，活動將於悍將APP預扣99點進行報名。
賽前的記者會中，談到「三振舞」在台灣爆紅，李珠珢表示：「因為那個影片這樣爆紅，是自己意想不到的，但是因為這樣多了很多支持自己的粉絲，感覺很感謝。」另外，首次進到大巨蛋，李珠珢讚嘆到：「不只是選手的設施，連啦啦隊的設施也很棒，一進來就被大巨蛋嚇到了。」
此外，對於這次海外的交流活動，起亞虎啦啦隊隊長金韓拿表示：「如果之後都能有這樣的交流活動，我們可能會每年都很期待這天，也很希望兩邊球團的合作可以繼續下去。」