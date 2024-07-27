《她的日與夜》恩地、崔振赫「確定戀愛關係」！今天是交往第1天
韓劇《她的日與夜》上週末（7／21）劇情停在恩地（飾演：李微進）、崔振赫（飾演：桂志雄）一吻定情，今（27）日播出的第13集中，2人正式交往，觀眾也十分期待最新一集的故事發展。
記者陳雅蘭／綜合報導
《她的日與夜》第12集停留在李微進一心只愛桂志雄，所以拒絕高原（白敘厚 飾）的告白，但高原決定繼續單戀李微進，白天持續獻殷勤送咖啡給她。桂志雄原以為李微進跟高原戀愛ING，後來發現2人變得陌生，桂志雄就鼓起勇氣告白李微進，2人在警局外接吻，確定關係。
隨著這一幕吻戲公開，劇中的2人也確定交往，今晚播出的第13集，就是李微進and桂志雄的「第一天」，故事發展也讓觀眾期待不已，順勢成為今晚的熱搜第一話題新聞。
《她的日與夜》講述29歲的待業女青年李微進（鄭恩地 飾），連考公務員8年失利，積蓄還慘被騙光，萬念俱灰下遇到一隻貓，某天醒來就無故變成50歲的大媽，她化名林順（李姃垠 飾）成功進入檢察廳當老年實習生，間接圓了當公務員的夢想。李微進白天就以「老態」生活，晚上變回原本模樣，同時協助檢察官桂志雄（崔振赫 飾）破解懸案，2女1男並與偶像高原（白敘厚 飾）牽扯難以言喻的情感。
《她的日與夜》播出資訊：
導 演：李亨民、崔瑄敏
編 劇：朴志夏
類 型：浪漫喜劇、奇幻、懸疑
開播日：2024年6月15日－2024年8月4日
集 數：16
主 演：鄭恩地、李姃垠、崔振赫
參演者：尹炳熙、文藝媛、金廣植、裴海善、鄭載成、鄭石勇、鄭英珠、金雅永、白敘厚、安相佑
收 看：JTBC、Netflix（每週六、日22：30更新一集）