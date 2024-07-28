巴黎奧運中華隊28日賽程、轉播資訊懶人包　球后戴資穎小組賽亮相

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📌以下是中華隊28、29日賽程(台灣時間)：
羽球
15:20 女子單打小組賽-E組 戴資穎
射箭
15:30 女子團體16強淘汰賽
20:38 女子團體8強
21:47 女子團體4強
22:48 女子團體銅牌戰
23:11 女子團體金牌戰
桌球
16:45 男子單打64強 高承睿
網球
(29日)00:00女子雙打第1輪 Follow by謝淑薇/曹家宜(預計29日02:00)
桌球
19:00 女子單打64強 鄭怡靜
22:00- 混合雙打8強 林昀儒/陳思羽
羽球
22:30 男子單打小組賽-I組 周天成
桌球
(29日)002:00 男子單打64強 林昀儒
羽球
(29日)02:20 男子雙打小組賽-D組 李 洋/王齊麟
(29日)03:10 混合雙打小組賽-C組 葉宏蔚/李佳馨
體操
(29日)03：10- 女子資格賽-第5組
拳擊
(29日)03:36 女子66公斤級32強 陳念琴
🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：
2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。
無線電視
公共電視（公視主頻、公視3台）
華視
中華電信MOD（IPTV）
愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）
網路／行動平台（網路OTT）
Hami Video
ELTA.TV
愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視。
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