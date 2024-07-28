巴黎奧運開幕了！中華隊「公認最大遺珠」是他：可惜錯失奪牌機會

巴黎奧運中華隊28日賽程、轉播資訊懶人包　球后戴資穎小組賽亮相

▲台灣羽球名將戴資穎今將在巴黎奧運登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣羽球名將戴資穎今將在巴黎奧運登場。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

中華隊奧運首日鎩羽而歸，柔道楊勇緯、林真豪都未能站上頒獎台。本屆我國首面獎牌寄託在女團射箭隊，16強淘汰賽將對決美國，若能闖關成功，將碰上「大魔王」南韓女團，本場比賽中華隊必須超水準演出，才有勝算。

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台灣羽球天后戴資穎、一哥周天成也將在小組賽登場，戴資穎將碰上比利時Lianne Tan，周天成則要碰上墨西哥Luis Ramon，也是今日中華隊的焦點賽事。另外，網球謝淑薇、桌球林昀儒和拳擊陳念琴也都會亮相。

▲巴黎奧運中華隊射箭女團，由雷千瑩領軍拚獎牌。（圖／中華奧會提供）
▲巴黎奧運中華隊射箭女團，由雷千瑩領軍拚獎牌。（圖／中華奧會提供）
📌以下是中華隊28、29日賽程(台灣時間)：

羽球

15:20 女子單打小組賽-E組 戴資穎

射箭

15:30 女子團體16強淘汰賽

20:38 女子團體8強

21:47 女子團體4強

22:48 女子團體銅牌戰

23:11 女子團體金牌戰

桌球

16:45 男子單打64強 高承睿

網球

(29日)00:00女子雙打第1輪 Follow by謝淑薇/曹家宜(預計29日02:00)

桌球

19:00 女子單打64強 鄭怡靜

22:00- 混合雙打8強 林昀儒/陳思羽

羽球

22:30 男子單打小組賽-I組 周天成

桌球

(29日)002:00 男子單打64強 林昀儒

羽球

(29日)02:20 男子雙打小組賽-D組 李  洋/王齊麟

(29日)03:10 混合雙打小組賽-C組 葉宏蔚/李佳馨

體操

(29日)03：10- 女子資格賽-第5組

拳擊

(29日)03:36 女子66公斤級32強 陳念琴


🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：

2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。

無線電視

公共電視（公視主頻、公視3台）

華視

中華電信MOD（IPTV）

愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）

網路／行動平台（網路OTT）

Hami Video

ELTA.TV

愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視

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