曝對高虹安印象「對錢很計較」 李正皓點名郭台銘、柯文哲要負責
新竹前市長高虹安涉貪，一審被判有罪，處7年4個月，褫奪公權4年並停職。政治評論員李正皓說，看到高虹安被判刑，他沒有太多開心的情緒，其實他想到的是2019年在鴻海創辦人郭台銘家裡第一次看到高虹安的場景，「安靜、乖巧，是我對高虹安的第一印象。高虹安會走到今天這一步，我認為大人要負很大的責任。」
記者何哲欣／台北報導
李正皓在臉書說，高虹安本可以安安穩穩地當一輩子工程師，但2019年郭台銘與2022年的民眾黨主席柯文哲為了佈局自己的總統夢，分別把高虹安放到民眾黨不分區安全名單與新竹市長選戰之中。這樣的佈局當然對高虹安來說是一步登天，但這些大人從來沒有把政治的「規矩」好好的告訴高虹安，甚至當高虹安踩到司法的紅線時，這些大人為了自己的政治利益，給高虹安的建議都是死撐做無罪抗辯。
李正皓說，新政治旋風從2014年柯文哲推倒藍綠高牆的口號開始，至今剛好十年，這十年的時間只證明新政治比傳統政治更沒有規矩、更沒有反省能力。相較於「新」，「傳統」當然給人感覺更陳腐、更守舊，這是一定的。但傳統同時也意味著有規矩，這些所謂的規矩，並不來自於道德的約束，而是來自於血淚斑斑的教訓。
李正皓說，他側面觀察高虹安這個人，感受到她對「錢」是很計較的。每個人都愛錢，但對錢計較，絕對是政治人物的大忌。愛錢與計較錢是兩回事，高虹安今天會因為十一萬而被重判七年四個月，原因就是因為對錢太計較。
李正皓感嘆，如果對錢太計較已經是高虹安第一個死穴，那想要過好日子則是高虹安第二個死穴。豪車、豪宅絕對是政治人物的兩大地雷，但高虹安竟然可以毫不避諱，這樣的政治人物怎麼可能不翻船？