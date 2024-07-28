藍白護航高虹安、顏寬恒！她批政客無恥：背書的要不要出來打球？
新竹市前市長高虹安與國民黨立委顏寬恒都因涉貪遭重判，但藍白仍有人力挺兩人清白。名嘴黃智賢說，民眾黨有不分區立委幫高虹安抱屈，其實真的很無賴，若覺得高虹安的行為沒問題，不算貪污，敢不敢照做？政客之無恥，讓人震驚，當初幫高虹安背書的政客名嘴，要不要出來打球？
記者何哲欣／台北報導
黃智賢在臉書說，高虹安有罪，其實在2022年選舉時，大家就知道了，高虹安的助理到處投訴，最後，國民黨新竹市長候選人林耕仁，跟週刊都拿出帳冊證據爆料，以正常人類的智商，跟台灣社會的經驗，都會知道這個政客的惡質。但是，只因為藍綠惡鬥，只要能藍白合，能打敗民進黨。，只要有政治利益，是非就不重要了，更何況，還能討好鴻海創辦人郭台銘。
黃智賢批，藍營政客，從黨主席朱立倫，到市長大諸侯，到號稱打貪的青壯政客，所有叫得出名號的，都屁顛屁顛的為高虹安助選，背棄自己的同志林耕仁，背叛是非。藍媒大亨，藍名嘴，一堆人或明或暗的，幫高虹安欺騙選民，寧願支持欺壓助理，貪污公款的高虹安，欺騙選民去支持高虹安，讓她當上市長，掌握權力。
至於顏寬恒，黃智賢也說，國民黨要國會改革，能不能改革立委自己？一樣是貪汙一審有罪，憑什麼立委可以繼續幹立委，不用停職？憑什麼？因為法條是立委通過的。立委不停的立法，法條處處圖利自己，時時包庇自己的罪行。所以立法院現任立委，一堆一審有罪的，每天還在質詢官員，立法。還有一堆更生人，厚著臉皮說要改革？結果是違憲擴權。