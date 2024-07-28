新青安緊縮！銀行審房貸變嚴、成數縮水 專家：自備款拉3成最好
台股創下新高，加上新青安房貸政策上路後，今年全台房市第二季的「總銷、供給、房價」數字均創下歷史新高。住商機構根據聯徵中心統計的數據顯示，七大都會區的平均購屋自備款，與三年前相比，不少買房者需準備更多的自備款。此外，房貸利率上升及申請難度增加，讓許多民眾感到壓力倍增。房市專家指出，若民眾向銀行貸款不順利，可能會影響購屋流程，容易產生糾紛。因此，建議民眾在辦理房貸時，多問幾家銀行，除了傳統銀行外，也可嘗試網路銀行、農漁會及壽險公司等貸款管道，多試幾家總是會有機會。另外，也建議提高自備款至三成以確保購屋順利進行。
家庭消費中心/綜合報導
信義房屋專案經理曾敬德指出，辦理房貸不僅限於銀行，壽險、網路銀行及農漁會等機構亦提供相關業務，民眾可多方打聽哪家機構提供較好的利率及較高的貸款成數。
若民眾擔心購屋貸款無法獲得較低利率，或貸款成數不理想，在購買中古屋時，可在契約書上加註「貸款不足」的解約條款。例如，若貸款成數未達成交價的八成，則可無條件解約。這樣的方式可確保貸款不成功時能解約，但現階段房市買氣強勁，加上房地合一稅2.0的閉鎖期長達五年，屋主可能不會同意此條款。因此，建議民眾購屋時最好準備三成頭期款，若貸款順利達八成，剩餘資金可用於裝潢等。
住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，今年上半年六都的買賣移轉棟數達13.6萬棟，年增27.6%，創下近11年同期新高。在購屋需求攀升及房價快速上漲的背景下，不少蛋白地區的房貸已無法達到八成貸款成數。為了保險起見，建議有購屋需求的民眾準備三成自備款，以確保購屋過程順利進行。