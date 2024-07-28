注意！警方公開買屋新詐騙手法　契約藏「1魔鬼細節」騙走千萬元

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曾女是首次賣屋，缺乏經驗，買方自行在房屋買賣契約中訂定尾款付清期限，曾女不查買方故意將付款期限拖延3個半月，就在合約上簽名。簽約當時，郭姓土地代書以辦理銀行貸款為由，需曾女提供房屋所有權狀，曾女不疑有它交出權狀及印鑑。
之後曾女在家中突然有聲稱是某地下融資公司人員，要來查看屋況，曾女質疑對方，錢莊人員表示陳某以曾女房子向其錢莊設定貸款，錢莊核貸前派人確定屋況，曾女一聽大驚，前往地政事務所查證，發現房屋在簽約當天，就立刻被過戶到陳某名下，並且將房子設定給地下錢莊貸款1440萬元。但曾女並未收到後續屋款，才警覺詐騙！
究竟賣房要注意哪些？台北市警察局提出解方，銷售前設定地籍異動通知，去地政單位登記屋主手機號碼，未來如果房子有異動，手機會先收到簡訊通知；再來則是理財型房貸/貸款不塗銷，讓房子有設定抵押，詐騙集團就不會盯上你。
而簽約時雙方都找代書，並使用公版買賣契約書，不要由買方自行訂定合約內容；台北市警察局也強調一定要做履約保證，保障買賣雙方的權益。
另外，銷售期間要委託有信譽的仲介公司，盡量別找有不良紀錄的仲介公司，也必須留意買方姿態，若買方都不出現，委託代理人辦理，就要有遇到詐騙的警覺。
最後在過戶時，如果要取消印鑑證明，也必須要本人親自到戶政事務所取消才能成立；至於交付價金流程，通常1個月內會完成，時間不會拖太久；在本票簽立及保管上也要注意，買方應簽立本票給賣方，並由賣方親自保管。簽約前，若發現有可疑，建議寧可不賣，避免被詐騙。