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注意！警方公開買屋新詐騙手法　契約藏「1魔鬼細節」騙走千萬元

▲買賣房屋都有詐，一不小心就會落入圈套，最後，不僅你的房屋沒到手，錢還全賠了。（圖／家庭消費中心攝）
▲買賣房屋都有詐，一不小心就會落入圈套，最後，不僅你的房屋沒到手，錢還全賠了。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

房地產價值不斐，市場出現不少購屋詐騙案例，歹徒佯裝買房，並用「人頭」購屋，先支付房屋第1、2期款項後，便積極要求過戶，詐取賣家房屋，事後再用房屋向地下錢莊抵押借款，換取大筆現金，造成「財屋兩失」，台北市警察局建議民眾參考內政部的成屋買賣契約書範本，並要求承作履約保證制度，保障自身權益。

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日前一對自稱夫妻的簡姓、趙姓男女，打電話給曾女約定看屋，買方假裝討價還價，最後同意以1500萬元購下曾女房屋，曾女對此價格相當滿意，隔兩天，簡、趙透過一名自稱姓郭的土地代書，交付10萬元訂金，並在一星期後，相約在陳某大同區公司訂約，並當面交付140萬元頭期款給曾女。

曾女是首次賣屋，缺乏經驗，買方自行在房屋買賣契約中訂定尾款付清期限，曾女不查買方故意將付款期限拖延3個半月，就在合約上簽名。簽約當時，郭姓土地代書以辦理銀行貸款為由，需曾女提供房屋所有權狀，曾女不疑有它交出權狀及印鑑。

之後曾女在家中突然有聲稱是某地下融資公司人員，要來查看屋況，曾女質疑對方，錢莊人員表示陳某以曾女房子向其錢莊設定貸款，錢莊核貸前派人確定屋況，曾女一聽大驚，前往地政事務所查證，發現房屋在簽約當天，就立刻被過戶到陳某名下，並且將房子設定給地下錢莊貸款1440萬元。但曾女並未收到後續屋款，才警覺詐騙！

▲專家分析中古屋具有3大優勢吸引年輕人選擇購買。（圖／家庭消費中心攝）
▲房屋買賣過程中，買賣雙方都要看清楚交易契約等文件再簽訂，以免權益受損。（圖／NOWnews資料照）
究竟賣房要注意哪些？台北市警察局提出解方，銷售前設定地籍異動通知，去地政單位登記屋主手機號碼，未來如果房子有異動，手機會先收到簡訊通知；再來則是理財型房貸/貸款不塗銷，讓房子有設定抵押，詐騙集團就不會盯上你。

而簽約時雙方都找代書，並使用公版買賣契約書，不要由買方自行訂定合約內容；台北市警察局也強調一定要做履約保證，保障買賣雙方的權益。

另外，銷售期間要委託有信譽的仲介公司，盡量別找有不良紀錄的仲介公司，也必須留意買方姿態，若買方都不出現，委託代理人辦理，就要有遇到詐騙的警覺。

最後在過戶時，如果要取消印鑑證明，也必須要本人親自到戶政事務所取消才能成立；至於交付價金流程，通常1個月內會完成，時間不會拖太久；在本票簽立及保管上也要注意，買方應簽立本票給賣方，並由賣方親自保管。簽約前，若發現有可疑，建議寧可不賣，避免被詐騙。

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