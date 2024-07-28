戴資穎拚奧運圓夢！中國名將分析「女單F5」爭金形勢：馬琳有優勢

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根據巴黎奧運羽球分組抽籤結果，女單第3種子的戴資穎被排進E組，同組對手有依瑟儂、比利時好手譚蓮妮，小組賽就遭遇硬仗。如果晉級8強，戴資穎對手可能是東宗（Gregoria Mariska Tunjung）和或韓國金佳恩，4強可能強碰安洗瑩，籤表相當相當不好打。
戴資穎上一次東京奧運拿下女單銀牌，這一次來到巴黎進行最後一舞，球迷都希望她能更摘金圓夢。談到本次奧運的拿下金牌機會，戴資穎說不是不可能，但也坦言難度很高，儘管如此她仍會全力以赴努力為台灣摘金。
首場比賽對決譚蓮妮，雙方在實力上有一段差距，開賽後戴資穎很快取得5：1領先，不過譚蓮妮韌性十足，很快追趕到9：11，讓戰局緊張起來，所幸小戴在該局後段還是穩住節奏，以21：15先下一城。次局戴資穎前面也是被比數被咬得很緊，但同樣在暫停之後拉開比分，以21：14結束戰鬥。
小戴此役雖然順利晉級，但可看出過去進入賽事熱機較慢的情況仍然發生，對上譚蓮妮不能說打得很輕鬆。而且她近期比賽量不多，實戰上似乎步伐慢了一些，仍在找尋狀態，這些都需要在下一場對上依瑟儂做出修正。
蔡贇分析女單金牌 戴資穎
中國大陸前羽球男雙奧運金牌得主蔡贇，近期在個人社群網站上對奧運女單項目進行分析，他認為這一屆金牌得主應該還是不出「五大天王」之列，也是就是安洗瑩、陳雨菲、戴資穎、馬琳（Carolina Marin）和山口茜這5位好手。
蔡贇特別點出經驗的重要性，所以看好馬琳有機會衝金，「馬琳對比另外4人更有優勢，一是經驗，二是她比賽中的衝勁。很多時候我們會覺得安洗瑩很年輕，但大家都知道來奧運賽場上，經驗也很重要，你拿過奧運金牌——包括陳雨菲——就有這個優勢，拿過金牌，心態是不一樣的。」
而談到戴資穎時，蔡贇表示戴資穎上一屆東京奧運距離金牌就是差之毫釐，這一屆肯定想要奪金來圓夢，「所以這就是看誰在比賽上面，能發揮出更多自信和勇氣。」
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