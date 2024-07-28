中華隊奧運官網「每種語言都寫Chinese Taipei」！不翻譯原因曝光
2024巴黎奧運各項賽事正在火熱進行當中，世界各國選手耗費數十年刻苦訓練，全為了替國家爭光帶回獎牌的那一刻。不過就有台灣民眾發現，在巴黎奧運官方網站上，唯獨中華隊的在每一種語言都沒有翻譯，都寫著「Chinese Taipei」，讓她不禁困惑「是太難翻譯還是不想翻譯？」對此，也有內行跳出解答真實原因。
記者潘毅／綜合報導
台灣「駭客始祖、電腦鬼才」陳盈豪今（28）日在臉書上發文，提到自己查看奧運官網所有參與的國家／地區名單，找出了一個獨特且有趣的現象，就是在所有參與國家／地區名單中，「唯一只有Chinese Taipei在官網所有語言版本不翻譯，都叫做Chinese Taipei！」
陳盈豪隨後舉例，中華人民共和國、香港、台灣在各種語言的翻譯中，以主辦國法國的法文版裡，中國名稱變成République populaire de Chine，香港則是Hong Kong, Chine，而中華隊則依舊是Chinese Taipei」，日文、英文以及其它各國語言都是如此現象。
這讓陳盈豪萌生困惑，「Chinese Taipei對這次奧運官網，不知道是太難翻譯還是不想翻譯，還是…？」貼文立刻引發討論「多翻多錯」、「議題太敏感」。
隨後PTT共同創辦人戴志洋也在留言區現身解釋，「因為 Chinese Taipei 是『登記的會員名字』而不是『地區或國家的名字』，我們是以會員身份參加的，不是地區或國家。」
中華隊曾被稱作「Taiwan」！奧會模式成形歷史曝光：詳細報導請點此