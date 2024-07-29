星巴克「買一送一」天天抽獎3次！cama現折15元、伯朗咖啡買1送1

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星巴克2024最新SUMMER PARTY盛夏數位體驗，即日起至8月9日11:00-20:00，爽喝「星巴克買一送一」優惠，使用LINE、Facebook、Google三種不同帳密登入，完成數位體驗遊戲，就能天天抽獎3次。偷偷分享，這次「買一送一」指定品項好友分享優惠，可是喝得到冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂等人氣飲料，半價入手超划算。
提醒大家，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌cama café最新聯名CHOYA！冰梅酒拿鐵「現折15元」
cama café今夏首次聯名日本人氣梅酒CHOYA，選用層次豐富的CHOYA黑糖梅酒搭配cama café招牌拿鐵推出「冰梅酒拿鐵」，濃香梅子果酸與黑糖香甜風味，融合咖啡醇厚香氣好特別，即日起至9月17日於全台cama café門市限時限量開賣，8月7日前嚐鮮冰梅酒拿鐵「現折15元」只要84元。
📌伯朗咖啡館每週一卡友獨享飲品「買1送1」
伯朗咖啡館全門市卡友獨享限定優惠，7月每週一持伯朗Lounge卡消費，可享「飲品買一送一」！提醒大家，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品不限品項、容量，季節限定飲品(生椰拿鐵/鳳梨椰奶拿鐵/葡萄柚西西里/1+1)、手沖精品咖啡(冰/熱)、極品藍山(手沖/小卡布)、單品系列(美式/拿鐵/冷萃)、瓶裝飲品、啤酒不適用；優惠不併用；南京概念店、城堡及員山門市恕不配合。