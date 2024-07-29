巴黎奧運中華隊28日賽程、轉播資訊懶人包　連珍羚拚台灣首面獎牌

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另外，網球「詹家姊妹」詹皓晴/詹詠然和謝淑薇/曹家宜兵分兩路出賽；桌球則有一姊鄭怡靜在女單32強提拍上陣。台灣獎牌庫拳擊則有賴主恩和吳詩儀站上擂台。
📌以下是中華隊29、30日賽程(台灣時間)：
擊劍
15:25 男子鈍劍64強 陳弈通（依賽況一路打到冠軍賽）
射擊
15:30男子不定向飛靶第1日資格賽 楊昆弼 夏托魯射擊中心
射箭
15:53 男子團體16強淘汰賽 湯智鈞／林子翔／戴宇軒（依賽況一路打到冠軍賽）
柔道
16:00女子57公斤級16強淘汰賽 連珍羚（依賽況一路打到冠軍賽）
網球
18:00-01:00(29日)
女子雙打第1輪 詹皓晴/詹詠然（賽程Follow by）
18:00-01:00(29日)
女子雙打第2輪 謝淑薇/曹家宜（賽程Follow by）
拳擊
21:30 女子60公斤級16強 吳詩儀
桌球
(29日)02:00- 男子單打32強 高承睿（賽程Follow by）
(29日)02:00- 女子單打32強 鄭怡靜（賽程Follow by）
拳擊
(29日)03:04 男子63.5公斤級16強 賴主恩
🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：
2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。
無線電視
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華視
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愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）
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愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視。
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