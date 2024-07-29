奧運柔道／楊勇緯輸得不冤！Smetov金牌戰退地主好手奪哈薩克首金

巴黎奧運中華隊28日賽程、轉播資訊懶人包　連珍羚拚台灣首面獎牌

▲台灣柔道女王連珍羚今將在巴黎奧運出賽，力拼生涯首面奧運獎牌。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲台灣柔道女王連珍羚今將在巴黎奧運出賽，力拼生涯首面奧運獎牌。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

中華隊在巴黎奧運首面獎牌仍未出現。今(29)日把希望寄託在杭州亞運金牌、柔道女王連珍羚身上，她生涯已三度踏上五環殿堂，力拼生涯首面獎牌，也可能是台灣本屆第一面。

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台灣射箭男團上屆斬獲東京奧運銀牌，本屆換血出擊，由湯智鈞領軍，帶領兩名菜鳥林子翔和戴宇軒出征，仍被寄望能突破重圍，再度踏上頒獎台。

另外，網球「詹家姊妹」詹皓晴/詹詠然和謝淑薇/曹家宜兵分兩路出賽；桌球則有一姊鄭怡靜在女單32強提拍上陣。台灣獎牌庫拳擊則有賴主恩和吳詩儀站上擂台。

▲台灣桌球女將鄭怡靜將在巴黎奧運32強登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣桌球女將鄭怡靜將在巴黎奧運32強登場。（圖／美聯社／達志影像）
📌以下是中華隊29、30日賽程(台灣時間)：

擊劍

15:25 男子鈍劍64強 陳弈通（依賽況一路打到冠軍賽）

射擊

15:30男子不定向飛靶第1日資格賽 楊昆弼 夏托魯射擊中心

射箭

15:53 男子團體16強淘汰賽 湯智鈞／林子翔／戴宇軒（依賽況一路打到冠軍賽）

柔道

16:00女子57公斤級16強淘汰賽 連珍羚（依賽況一路打到冠軍賽）

網球

18:00-01:00(29日)

女子雙打第1輪 詹皓晴/詹詠然（賽程Follow by）

18:00-01:00(29日)

女子雙打第2輪 謝淑薇/曹家宜（賽程Follow by）

拳擊

21:30 女子60公斤級16強 吳詩儀

桌球

(29日)02:00- 男子單打32強 高承睿（賽程Follow by）

(29日)02:00- 女子單打32強 鄭怡靜（賽程Follow by）

拳擊

(29日)03:04 男子63.5公斤級16強 賴主恩

▲賴主恩備戰巴黎奧運，精心綁了辮子頭登機，希望能帶來奧運。（圖／記者廖聿偉攝）
▲賴主恩備戰巴黎奧運，精心綁了辮子頭登機，希望能帶來奧運。（圖／記者廖聿偉攝）
🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：

2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。

無線電視

公共電視（公視主頻、公視3台）

華視

中華電信MOD（IPTV）

愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）

網路／行動平台（網路OTT）

Hami Video

ELTA.TV

愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視

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