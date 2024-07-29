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《她的日與夜》高原抓到殺人女凶手！保護李微進：我願意被妳利用

▲《她的日與夜》的凶手終於現身，全靠高原（白敘厚 飾）協助才找到。（圖／JTBC Drama YouTube、JTBC Drama IG）
▲《她的日與夜》的凶手終於現身，全靠高原（白敘厚 飾）協助才找到。（圖／JTBC Drama YouTube、JTBC Drama IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

熱門韓劇《她的日與夜》故事進入最後倒數階段，昨（28）晚間播出的第14集中，連環殺人真凶終於現身，還是靠高原（白敘厚 飾）協助才找到，他深怕李微進（鄭恩地、李姃垠 飾）有危險，霸氣跟她說：「要是遇到麻煩，就隨時聯絡我，我隨時準備好被妳利用。」即使慘收對方的好人卡，也願意保護女主角的心意，感動觀眾。

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《她的日與夜》講述29歲的待業女青年李微進（鄭恩地 飾），連考公務員8年失利，積蓄還慘被騙光，萬念俱灰下遇到一隻貓，某天醒來就無故變成50歲的大媽，她化名林順（李姃垠 飾）成功進入檢察廳當老年實習生，間接圓了當公務員的夢想。李微進白天就以「老態」生活，晚上變回原本模樣，同時協助檢察官桂志雄（崔振赫 飾）破解懸案，2女1男並與偶像高原（白敘厚 飾）牽扯難以言喻的情感。

以下有劇情透露，慎入！！！
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▲《她的日與夜》的凶手，竟是潛入檢察廳的打掃阿姨羅鈺喜（裴海善 飾）。（圖／JTBC Drama IG）
▲《她的日與夜》的凶手，竟是潛入檢察廳的打掃阿姨羅鈺喜（裴海善 飾）。（圖／JTBC Drama IG）
最新集數中，高原跟李微進透露，檢察長每天都會收到匿名舉報信，意外發現凶手就是躲藏在檢察廳裡的打掃阿姨羅鈺喜（裴海善 飾），經過調查確定羅鈺喜並非本名，她換過1次名字，正是20年前殺害白鐵圭（鄭載成 飾）的老婆、桂志雄（崔振赫 飾）的媽媽、李微進阿姨林順的人，該起連環殺人案至今未解，成了懸案。

羅鈺喜本名孔恩心，假冒成老奶奶改名「孔奇哲」，20年前常在夜間到府幫人注射美容針、安眠藥，有一次殺了白鐵圭的老婆，並捲走所有金錢珠寶；孔恩心拿著白鐵圭老婆的存摺領錢，銀行員林順未給並通報白鐵圭，林順最後慘遭殺害；目擊林順被殺的桂志雄媽媽，也慘被滅口。

20年過去，該起連環殺人案成了未解懸案；20年後孔恩心為了進入檢察廳工作而改名「孔奇哲」，但未被錄取，她就殺了另一名錄取者「羅鈺喜」的身分並盜用其名入職，殺人過程被高羅昕（崔範浩 飾）目擊，高羅昕最後也被殺害；「孔奇哲」在逃跑過程中被李微進撞見，所以「孔奇哲」一直在尋覓李微進；最後是李微進的爸爸登門問事，才發現2人是父女，「孔奇哲」就綁架李微進的爸爸，下集預告中，李微進確實遇害，劇情白熱化。

該整起案件的關鍵線索，高原功不可沒，因為他每天收到匿名舉報信，上頭寫著「中高齡實習生中有人隱瞞身分」，高原以為對方是指「變身的李微進」，結果是指「羅鈺喜」，真相才水落石出。高原深怕李微進再次陷入危險，就跟李微進說：「要是遇到麻煩，就隨時聯絡我，我隨時準備好被妳利用。」十分感人。

《她的日與夜》將在本週日播出大結局，不過上週末的收視率稍跌，週六第13集收視率為7.9％、週日第14集為8.2％，都未超越上上週日的9.3％，猜測應與奧運賽事有關，完結篇是否能突破雙字頭，備受關注。

《她的日與夜》播出資訊：
導　演：李亨民、崔瑄敏
編　劇：朴志夏
類　型：浪漫喜劇、奇幻、懸疑
開播日：2024年6月15日－2024年8月4日
集　數：16
主　演：鄭恩地、李姃垠、崔振赫
參演者：尹炳熙、文藝媛、金廣植、裴海善、鄭載成、鄭石勇、鄭英珠、金雅永、白敘厚、安相佑
收　看：JTBC、Netflix（每週六、日24：00更新一集）

▲劇中，「孔奇哲」冒用羅鈺喜的名字進入檢察廳，還殺害多人。（圖／翻攝JTBC）
▲劇中，「孔奇哲」冒用羅鈺喜的名字進入檢察廳，還殺害多人。（圖／翻攝JTBC）

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