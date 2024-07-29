《她的日與夜》高原抓到殺人女凶手！保護李微進：我願意被妳利用

我是廣告 請繼續往下閱讀
以下有劇情透露，慎入！！！
以下有劇情透露，慎入！！！
以下有劇情透露，慎入！！！
最新集數中，高原跟李微進透露，檢察長每天都會收到匿名舉報信，意外發現凶手就是躲藏在檢察廳裡的打掃阿姨羅鈺喜（裴海善 飾），經過調查確定羅鈺喜並非本名，她換過1次名字，正是20年前殺害白鐵圭（鄭載成 飾）的老婆、桂志雄（崔振赫 飾）的媽媽、李微進阿姨林順的人，該起連環殺人案至今未解，成了懸案。
羅鈺喜本名孔恩心，假冒成老奶奶改名「孔奇哲」，20年前常在夜間到府幫人注射美容針、安眠藥，有一次殺了白鐵圭的老婆，並捲走所有金錢珠寶；孔恩心拿著白鐵圭老婆的存摺領錢，銀行員林順未給並通報白鐵圭，林順最後慘遭殺害；目擊林順被殺的桂志雄媽媽，也慘被滅口。
20年過去，該起連環殺人案成了未解懸案；20年後孔恩心為了進入檢察廳工作而改名「孔奇哲」，但未被錄取，她就殺了另一名錄取者「羅鈺喜」的身分並盜用其名入職，殺人過程被高羅昕（崔範浩 飾）目擊，高羅昕最後也被殺害；「孔奇哲」在逃跑過程中被李微進撞見，所以「孔奇哲」一直在尋覓李微進；最後是李微進的爸爸登門問事，才發現2人是父女，「孔奇哲」就綁架李微進的爸爸，下集預告中，李微進確實遇害，劇情白熱化。
該整起案件的關鍵線索，高原功不可沒，因為他每天收到匿名舉報信，上頭寫著「中高齡實習生中有人隱瞞身分」，高原以為對方是指「變身的李微進」，結果是指「羅鈺喜」，真相才水落石出。高原深怕李微進再次陷入危險，就跟李微進說：「要是遇到麻煩，就隨時聯絡我，我隨時準備好被妳利用。」十分感人。
《她的日與夜》將在本週日播出大結局，不過上週末的收視率稍跌，週六第13集收視率為7.9％、週日第14集為8.2％，都未超越上上週日的9.3％，猜測應與奧運賽事有關，完結篇是否能突破雙字頭，備受關注。
《她的日與夜》播出資訊：
導 演：李亨民、崔瑄敏
編 劇：朴志夏
類 型：浪漫喜劇、奇幻、懸疑
開播日：2024年6月15日－2024年8月4日
集 數：16
主 演：鄭恩地、李姃垠、崔振赫
參演者：尹炳熙、文藝媛、金廣植、裴海善、鄭載成、鄭石勇、鄭英珠、金雅永、白敘厚、安相佑
收 看：JTBC、Netflix（每週六、日24：00更新一集）