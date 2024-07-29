奧運桌球／林昀儒、陳思羽面對魔王仍搶2局！孫穎莎：發揮很出色
台灣桌球混雙組合林昀儒／陳思羽，在昨（28）日晚間和世界第一的中國魔王「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎進行8強戰，前4局戰成2：2平手，第5局台灣組合更扛著4個賽末點，險些逆轉，但最終還是被連拿2局，以2：4吞敗。林昀儒／陳思羽此役打出風采，對手孫穎莎稱讚兩人發揮出色，而王楚欽也坦言是場勢均力敵的比賽。
記者林之越/綜合報導
前3次交手僅拿1局 魔王組合感受到壓力
中國組合王楚欽／孫穎莎，在世界排名積分獨自穩居第一，且在巴黎奧運週期沒有輸過外戰，堪稱是所有混雙組合最不想碰到的對手。自從林昀儒／陳思羽搭擋後，在這2年內和「莎頭組合」交手3次，分別以1：3、0：3、0：3吞下3連敗，總共10局的比賽之中僅拿下了1局。
本場奧運8強賽事，林昀儒／陳思羽首局猛攻搶下優勢，可惜王楚欽／孫穎莎在比賽中段發力，在第4局錯失4個局末點後，關鍵一擊搶下重要的3：2領先，並在決勝局放開身手，猛攻台灣組合，最終以總局數4：2拿下比賽。
稱讚對手發揮佳 是很好的鍛煉
不少中國媒體將此戰形容為1場硬戰，賽後孫穎莎稱讚：「林昀儒、陳思羽今天發揮很出色，他們整體包括單打的實力也很強，對我們來說是非常好的鍛鍊，我們主要是贏在溝通交流，互相鼓勵提醒。」
另一方面，「大頭」王楚欽也說到：「這是場勢均力敵的比賽，我和莎莎遭遇了非常大的困難。打一場這樣的比賽，對我們後面也有很大的幫助。」兩人將在今（29）日晚間11點，面對南韓組合申裕斌／林鐘勳，爭取進入決賽的門票。