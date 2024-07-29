燕麥奶不是奶！家醫科蒼藍鴿戳破盲點 「成分真的超肥」嚇壞眾人
知名YouTuber蒼藍鴿，本身為兒科和家醫科醫師，經常在社群平台上分享醫療健康保健知識，不少民眾會透過喝「燕麥奶」來進行飲食控制，但蒼藍鴿在Threads上公開分享提到「燕麥奶不是奶，是精緻碳水飲料」，此文發出約18小時就吸引超過40萬人瀏覽，顯示應該有不少正在飲食控制的民眾，不慎誤入飲食禁區。
記者周淑萍/綜合報導
全球掀起一股蔬食風，因此出現了不少植物奶的選擇，其中燕麥奶口感類似牛奶，讓植物奶成為很多人的心頭好。蒼藍鴿在社群平台上提醒「燕麥奶不是奶，是精緻碳水飲料。」同時也提到，想要在運動前後喝都沒有問題，但如果要當早餐或點心來飲用「可以有更好的選擇。」
此貼文一出嚇壞了不少人，有人提到「燕麥奶裡面有超多的油脂」，還有人補充「燕麥奶停留在胃的時間較短，吸收速度快，使血糖上升的速度也快，且一杯240ccc約1／3之一碗飯。」而不少人也回應選擇燕麥奶的原因為「乳糖不耐用來取代牛奶」、「對於牛奶過敏又想喝拿鐵的人來說是個替代方案」。
根據衛福部的資訊，燕麥奶為常見植物奶的一種，乳白的顏色及口感與牛奶類似，經常被用來取代牛奶，事實上，兩者所含的營養成分大不相同：
📍燕麥奶：屬全榖雜糧類，主要營養成分為碳水化合物；蛋白質及鈣質則含量較低。每100克燕麥奶含碳水化合物8.1g、蛋白質1.0g、鈣4mg。
📍牛奶：屬乳品類，主要為鈣質良好的食物來源，含有優質蛋白質、多種維生素、礦物質等。每100克鮮奶，含碳水化合物4.8g、蛋白質3.1g、鈣107mg。
從營養成分來看，牛奶的營養價值較高，麥奶主要成分為碳水化合物，蛋白質、鈣含量遠低於牛奶，且如果有仔細看燕麥奶的成分表，通常含有許多添加物，包含香料或是糖等，就有醫師建議，還是以豆漿或牛奶為優先選擇。