全聯1款蟑螂藥超有效！內行實證「用一次撐3年」　推爆：貴的有理

台股高點震盪、鬼月近！房市將入淡季？學者點出「台灣殘酷問題」

▲章定煊表示，台灣房、股面臨殘酷問題，一旦美國態度反轉，極有可能隨之下修。（圖／記者陳韋帆攝）
▲章定煊表示，台灣房、股面臨殘酷問題，一旦美國態度反轉，極有可能隨之下修。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆/綜合報導

受美股影響下，台股出現高點震盪，台灣房市又將進入鬼月淡季，接下來會如何？學者章定煊接受《NOWnews》專訪指出，「如果台股走弱，超漲房價勢必出現修整，而現代人對於靈異之說觀念淡薄，估計鬼月的影響應該不大。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台股27日下跌725點，創下歷史第二大跌點，跌幅3.29%、收在22119.21點，成交量為4684.71億元；今(29)日則在美國回神下出現反彈，早盤一度大漲破300點，隨後漲幅收斂，截至10時55分，台股指數上漲92.47點，收復季線約22245點。

▲章定煊。（圖／記者陳韋帆攝）
▲章定煊提醒投資人，除非手頭資金充沛，否則現階段「股、房」資產配比不宜過重，。（圖／記者陳韋帆攝）
章定煊表示，台灣股、房市皆面臨一個殘酷問題，拜登宣布退選，川普呼聲大漲，川普如果當選，極有可能在經濟、政治面全面採取鎖國政策，而台灣超漲的AI股、房市，恐面臨預期破滅，超漲的價值下修問題。

他指出，目前台股震盪，明顯是市場信心轉弱造成，畢竟台股現階段行情並非實質獲利，而是對於AI設廠等未來預期，然而，一旦川普當選，依照過往經驗，他不僅會去中國化，甚至會去全球化，台灣也不例外，經濟、政治皆會出現震盪。

章定煊分析，川普的政策走向，主要針對美國境內穩定，當選後，極有可能針對各國課以高關稅，甚至要求產業回流，台灣原本預期的AI產能，極有可能大舉回歸美國，股市下修後，房市自然無法倖免。

畢竟台灣房市盛況，主要是隨著台股樂觀暴衝導致，AI造成股市盛況，大漲3倍，而AI建立在產業、就業發展上，工程師所得提高，購屋能力也會提高，一堆有錢的工程師全台到處買房子，所以一但預期落空，房價就會下修，但目前仍有許多不確定性。

他進一步指出，大家擔憂川普上任，將在經濟、政治、軍事面上全面鎖國，其實這麼做也無可厚非，美國科技類產業暴衝，但貧富差距極大，許多人都吃不飽飯了，誰管其他國家死活。

不過，川普上任後的政策仍具不確定性，況且川普雖然贏面很大，但也不代表賀錦麗完全沒有希望，最終還是要看幾個搖擺州的狀態。

章定煊建議，投資人現階段應開始保守對待，「股、房」資產配比不宜過重，當然，如果手頭資金充沛，沒有「輸不起」疑慮，想要向前衝也是個人自由，但對於一般小資族而言「切忌激進」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

小宅亂象發燒！新北六區房價全面飆漲　「永和、新店」站上9字頭

神奇法拍屋！警方回覆2次不一樣　「類」凶宅竟變無事宅？

獨家／一圖看高雄「淹水八區」！房價要跌了？專家曝實：恐怕很難

獨家／房子淹水怎麼辦？　修繕達人五步驟：清掃前必做一事保平安

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生