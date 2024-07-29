台股高點震盪、鬼月近！房市將入淡季？學者點出「台灣殘酷問題」

我是廣告 請繼續往下閱讀
章定煊表示，台灣股、房市皆面臨一個殘酷問題，拜登宣布退選，川普呼聲大漲，川普如果當選，極有可能在經濟、政治面全面採取鎖國政策，而台灣超漲的AI股、房市，恐面臨預期破滅，超漲的價值下修問題。
他指出，目前台股震盪，明顯是市場信心轉弱造成，畢竟台股現階段行情並非實質獲利，而是對於AI設廠等未來預期，然而，一旦川普當選，依照過往經驗，他不僅會去中國化，甚至會去全球化，台灣也不例外，經濟、政治皆會出現震盪。
章定煊分析，川普的政策走向，主要針對美國境內穩定，當選後，極有可能針對各國課以高關稅，甚至要求產業回流，台灣原本預期的AI產能，極有可能大舉回歸美國，股市下修後，房市自然無法倖免。
畢竟台灣房市盛況，主要是隨著台股樂觀暴衝導致，AI造成股市盛況，大漲3倍，而AI建立在產業、就業發展上，工程師所得提高，購屋能力也會提高，一堆有錢的工程師全台到處買房子，所以一但預期落空，房價就會下修，但目前仍有許多不確定性。
他進一步指出，大家擔憂川普上任，將在經濟、政治、軍事面上全面鎖國，其實這麼做也無可厚非，美國科技類產業暴衝，但貧富差距極大，許多人都吃不飽飯了，誰管其他國家死活。
不過，川普上任後的政策仍具不確定性，況且川普雖然贏面很大，但也不代表賀錦麗完全沒有希望，最終還是要看幾個搖擺州的狀態。
章定煊建議，投資人現階段應開始保守對待，「股、房」資產配比不宜過重，當然，如果手頭資金充沛，沒有「輸不起」疑慮，想要向前衝也是個人自由，但對於一般小資族而言「切忌激進」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。