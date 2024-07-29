巴黎奧運／詹皇五連霸僅拿120萬！中華隊奪金領2千萬高居世界第三
中華隊奪金領2千萬高居世界第三！綜合《今日美國》、《香港新聞網》等外電報導指出，本次巴黎奧運會，香港奪金選手獎金高達76.8萬美元（約合2,500萬元新台幣），超越先前最高金額的新加坡的73.7萬美元（約合2,400萬元新台幣）。在擊劍銳劍項目的香港女將江旻憓將成為首位領獎人，而台灣頒發2000萬元新台幣的金牌獎金，換算約為60.8萬美元，位居世界第3。值得一提的是，洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James，若率領美國隊完成五連霸偉業，金牌獎金則只有3.7萬美元（約合120萬元新台幣）。
記者林之越/綜合報導
香港加碼超越新加坡 江旻憓樂拿2500萬台幣
前次2020年東京奧運，新加坡的金牌獎金以2400萬元高居世界第一，不過本次巴黎奧運，香港特別加碼2成，讓獎金總額來到2,500萬元，取代新加坡，搬出全世界金額最高的金牌獎金。
來自香港的好手「小林志玲」江旻憓，在昨（28）日凌晨，參加擊劍項目的女子個人銳劍冠軍賽，擊敗地主選手Mallo Breton Auriane，成功奪得香港隊的首面金牌，回國後也將開心收下近2500萬元的獎金。
中華隊獎金高居第三 詹皇五連霸僅拿120萬
另一方面，根據《國光體育獎章》，中華隊好手若拿下金牌，將獲頒2000萬元的獎金，高居世界第三。以東京奧運為例，羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟、李洋，當時各獲得國光獎金2000萬元，且李洋因設籍金門縣，金門縣政府宣布再額外頒發472.5萬獎金，而設籍台北市的王齊麟則多拿到152.8萬元。
相比金牌獎金如此豐碩的國家，身為奪牌大國的美國，在東京奧運一共奪下39面金牌，因此選手拿下金牌的獎金也相對較少。若詹皇順利帶領美國隊，成功從強敵林立的男籃項目中拿下金牌，締造奧運五連霸的偉業，也僅能領到約3.7萬美元（約合120萬元新台幣）的獎金。