台股高點震盪、鬼月近！房市將入淡季？學者點出「台灣殘酷問題」

週日鬼門開！江柏樂曝「居家聚陰」NG風水　最衰三生肖早點回家

▲農曆7月1日鬼門開，江柏樂建議，大家盡量在子時前就回家。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）
▲農曆7月1日鬼門開，江柏樂建議，大家盡量在子時前就回家。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者陳韋帆/綜合報導

農曆7月將於本周日(8/4)到來，第一天俗稱鬼門開，知名風水師江柏樂接受《NOWnews》專訪指出，「今年除了犯太歲『正沖狗、偏沖牛羊』，還有『生肖、出生月份及時辰』偶數者運勢會比較差，建議沒事就早點在家休息，不要亂跑。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
江柏樂表示，台灣民俗觀念，鬼門開後，好兄弟們放假，只要不要過於越矩，神明不會控管其行為，但也有不守規矩的好兄弟，會趁機「抓交替」，所以通常鬼月一到，台灣人就會特別注意行車、遊玩等安全。

▲江柏樂。（圖／記者陳韋帆攝）
▲江柏樂表示，今年三生肖「狗、牛、羊」要特別注意安全，喜歡到凶宅探險的人最好也暫停計畫。（圖／記者陳韋帆攝）
他指出，今年犯太歲正沖「龍、狗」、偏沖「牛、羊」，由於「龍、虎」比較不怕陰，所以主要是「狗、牛、羊」三生肖要特別留意安全。

另外，偶數屬陰，生肖偶數有「牛、兔、蛇、羊、雞、豬」；農曆雙月生者「2、4、6、8、10、12」月；偶數時辰生者「丑、卯、巳、未、酉、亥」時生者，若以上三者中二，運勢也可能不佳。

江柏樂指出，由於子時(晚上11時)後，氣場會開始轉變，陽衰陰盛，所以鬼月期間，一般都會建議盡量在子時前回到家，在家裡通常最平安。

他也特別提到，現在年輕人流行「凶宅或鬼屋拍婚紗、探險」等，這些行為最好先暫停，另外，由於現在大多遺體都以火葬處理，鬼魂容易被燒傷，所以水邊特別容易聚陰，盡量避開這些地方。

居家風水部分，居家周邊如果有「榕樹、竹林、芭蕉葉」等，因為影子多，特別容易聚陰，家中白天最好盡量讓陽光照入，除了民俗上有補充陽氣功效，對於居家濕器驅散也有一定效果，長期下來對人的健康比較好。

最後，江柏樂說，民俗禁忌其實不用過於迷信，但也不建議完全不信，以「少到水邊」來說，古代人沒有冷氣，炎熱夏日喜歡到溪邊降溫，但溫差容易抽筋，且溪邊暗流四伏，導致意外經常發生，建議大家可多思考古人禁忌背後含意，幫自己求得平安。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

青埔房價攻上7字頭！買盤移轉？仲介指下一站「大園」：3年漲2成7

台股高點震盪、鬼月近！房市將入淡季？學者點出「台灣殘酷問題」

小宅亂象發燒！新北六區房價全面飆漲　「永和、新店」站上9字頭

神奇法拍屋！警方回覆2次不一樣　「類」凶宅竟變無事宅？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載