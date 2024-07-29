週日鬼門開！江柏樂曝「居家聚陰」NG風水　最衰三生肖早點回家

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他指出，今年犯太歲正沖「龍、狗」、偏沖「牛、羊」，由於「龍、虎」比較不怕陰，所以主要是「狗、牛、羊」三生肖要特別留意安全。
另外，偶數屬陰，生肖偶數有「牛、兔、蛇、羊、雞、豬」；農曆雙月生者「2、4、6、8、10、12」月；偶數時辰生者「丑、卯、巳、未、酉、亥」時生者，若以上三者中二，運勢也可能不佳。
江柏樂指出，由於子時(晚上11時)後，氣場會開始轉變，陽衰陰盛，所以鬼月期間，一般都會建議盡量在子時前回到家，在家裡通常最平安。
他也特別提到，現在年輕人流行「凶宅或鬼屋拍婚紗、探險」等，這些行為最好先暫停，另外，由於現在大多遺體都以火葬處理，鬼魂容易被燒傷，所以水邊特別容易聚陰，盡量避開這些地方。
居家風水部分，居家周邊如果有「榕樹、竹林、芭蕉葉」等，因為影子多，特別容易聚陰，家中白天最好盡量讓陽光照入，除了民俗上有補充陽氣功效，對於居家濕器驅散也有一定效果，長期下來對人的健康比較好。
最後，江柏樂說，民俗禁忌其實不用過於迷信，但也不建議完全不信，以「少到水邊」來說，古代人沒有冷氣，炎熱夏日喜歡到溪邊降溫，但溫差容易抽筋，且溪邊暗流四伏，導致意外經常發生，建議大家可多思考古人禁忌背後含意，幫自己求得平安。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。