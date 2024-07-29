紀卜心是誰？18歲爆紅被封「中學生女神」　賣假奶遭炎上形象慘跌

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在還是部落格的年代，紀卜心很早就開始經營，也經常在無名小站、臉書發表美妝和穿搭資訊，當時已經小有知名度，也是網拍廣告愛用模特兒，尤其150多公分的她，成為許多小隻女效仿的對象，甜美可愛的外型，被封為「中學生女神」。
不過紀卜心也曾被網友攻擊，認為她沒有什麼特殊才藝，不知道在紅什麼，曾經讓她大受打擊，後來為了精進自己，還曾到加拿大學習彩妝。
跨足演藝圈 清晰邏輯獲封「狼人殺女神」
2019年節目《娛樂百分百》開始了「凹嗚狼人殺」主題，紀卜心的邏輯清晰，口條也令人驚豔，被觀眾封為「狼人殺女神」再次受到關注，2021年擔任《食尚玩家》中的《魚肉鄉民》單元代班主持人，2022年1月更成為綜藝節目《綜藝玩很大》的固定班底，在演藝圈闖出一片小天地。
每天花3到4小時經營社群 貼文平均讚數破萬
認真觀察可以發現，紀卜心的IG每篇貼文的讚數都是破千，平均上萬，她曾透露自己每天花很多時間在滑手機，也很常關注其他部落客和模特兒怎麼拍照，也會吸收關於美妝、穿搭的流行資訊，雖然大眾對「網美」的定義可能偏向貶義，但她認為這就是一個職業，自己也稱得上是「網美始祖」了。
高中就當網紅到現在，紀卜心在7年前的訪談中提到，「這種工作會獲得許多關注，但也有很多評語，當然好的修正意見可以改變，但若是有過份批評，最好抱持平常心。」
十盛奶茶翻車 形象大受打擊
紀卜心和YouTuber「見習網美小吳」創立的飲料店「十盛SHISHENG」近期因為被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，爆發標示不清爭議，先是被發現刪網友留言，再者小吳的道歉影片中提到，他們從一開始就知道熟成生乳裡面含有奶精，並提及和紀卜心只是負責宣傳跟試喝，其他的都是交給專業團隊負責，由於道歉影片只有小吳，被網友直指沒誠意，紀卜心先前曾解釋是因為颱風影響到小吳班機的關係，所以兩人才沒辦法一起拍片，但網友們認為她只以文字的方式道歉，對於她一直沒有露臉道歉感到不滿。
有網友在紀卜心的影片底下留言說：「小吳人在國外都自己拍片上傳了，你呢？道歉影片勒？」釣出紀卜心本人反擊，「你是文盲？我們已經發過聲明也道歉，網路上各種不實言論我就該默默忍受？到底誰在無限上綱。」不過也有支持她的鐵粉替她加油，希望她挺過這次風波。