奧運必勝客大披薩199！加碼買1送3　拚達美樂5.5折、拿坡里199元

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必勝客平日外帶199元大披薩優惠悄悄回歸，《NOWnews今日新聞》記者實測，上官網可以點到6款13吋大披薩都只要199元，口味包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸，而最新火辣墨西哥肉肉則是239元入手。
應援奧運再挖出必勝客加碼「買1送3」超狂歡聚餐，外帶買大披薩（565元以上，以價高者計價），秒送大披薩＋可樂1.25L＋指定副食「3選1」，有德國芝心腸3條、黃金雞柳條4條、或和風鱈魚塊5塊可選，最划算相當於565元爽吃「2個大披薩＋可樂1.25L＋德國芝心腸3條」，即日起吃到8月31日都划算。
📌達美樂：應援逮丸勝利吃巨無霸披薩、父親節霸氣套餐5.5折
達美樂為奧運加油，推出「逮丸勝利套餐」特價899元，開吃16吋巨無霸披薩（經典/招牌系列）＋香烤雞條15條＋香濃可可酥捲20個＋大可樂1瓶；迎接88節，外帶或外送父親節霸氣套餐下殺5.5折優惠，888元爽吃「大披薩（口味任選）＋小披薩1個（經典系列，可加價換購）＋香烤雞條15條＋紫薯地瓜球1份。
📌拿坡里5塊炸雞、大披薩通通199元！為台灣加油
拿坡里7月超狂優惠倒數2天，拿坡里披薩・炸雞店則有5塊炸雞199元、15款口味任選大披薩也199元，身份證姓名對中「拿、坡、里」任一字，1元爽喝「1.25L大可樂」。即日起至8月4日，拿坡里炸雞專賣店開吃脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」、相當於「炸雞買5送5」，還有唰嘴無骨雞塊也「買一送一」。