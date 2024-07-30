中華隊「奧運獎牌榜」排第64名！這一屆最豐收　她奪台灣首面金牌

奧運必勝客大披薩199！加碼買1送3　拚達美樂5.5折、拿坡里199元

▲看奧運就想吃披薩，一次整理3大品牌應援優惠，必勝客平日外帶6款13吋大披薩199元！還加碼「買1送3」超狂組合，力拚達美樂套餐5.5折，拿坡里5塊炸雞、大披薩通通199元倒數2天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲看奧運就想吃披薩，一次整理3大品牌應援優惠，必勝客平日外帶6款13吋大披薩199元！還加碼「買1送3」超狂組合，力拚達美樂套餐5.5折，拿坡里5塊炸雞、大披薩通通199元倒數2天。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

看奧運就想吃披薩，幫大家一次整理3大品牌應援優惠，必勝客平日外帶6款13吋大披薩199元！還加碼「買1送3」爽吃2個大披薩＋可樂1.25L還能「副食3選1」吃德國芝心腸或黃金雞柳條；力拚達美樂套餐5.5折優惠，拿坡里5塊炸雞、大披薩通通199元倒數2天。

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📌奧運必勝客6款13吋「大披薩199元」！加碼「買1送3」
必勝客平日外帶199元大披薩優惠悄悄回歸，《NOWnews今日新聞》記者實測，上官網可以點到6款13吋大披薩都只要199元，口味包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸，而最新火辣墨西哥肉肉則是239元入手。

應援奧運再挖出必勝客加碼「買1送3」超狂歡聚餐，外帶買大披薩（565元以上，以價高者計價），秒送大披薩＋可樂1.25L＋指定副食「3選1」，有德國芝心腸3條、黃金雞柳條4條、或和風鱈魚塊5塊可選，最划算相當於565元爽吃「2個大披薩＋可樂1.25L＋德國芝心腸3條」，即日起吃到8月31日都划算。

▲達美樂全台門市不限平假日，外帶「6款大四喜披薩249元起」直接送1.25L大瓶可樂，一顆爽吃4種口味搭配快樂水！必勝客「8款大披薩299元」平日外帶優惠剩3天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奧運必勝客平日外帶6款13吋「大披薩199元」！加碼「買1送3」超狂組合。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂：應援逮丸勝利吃巨無霸披薩、父親節霸氣套餐5.5折
達美樂為奧運加油，推出「逮丸勝利套餐」特價899元，開吃16吋巨無霸披薩（經典/招牌系列）＋香烤雞條15條＋香濃可可酥捲20個＋大可樂1瓶；迎接88節，外帶或外送父親節霸氣套餐下殺5.5折優惠，888元爽吃「大披薩（口味任選）＋小披薩1個（經典系列，可加價換購）＋香烤雞條15條＋紫薯地瓜球1份。

▲達美樂為奧運推出「逮丸勝利限定套餐」爽吃巨無霸披薩下殺5.7折。（圖／翻攝自達美樂FB）
▲達美樂為奧運推出「逮丸勝利限定套餐」爽吃巨無霸披薩下殺5.7折。（圖／翻攝自達美樂FB）
📌拿坡里5塊炸雞、大披薩通通199元！為台灣加油
拿坡里7月超狂優惠倒數2天，拿坡里披薩・炸雞店則有5塊炸雞199元、15款口味任選大披薩也199元，身份證姓名對中「拿、坡、里」任一字，1元爽喝「1.25L大可樂」。即日起至8月4日，拿坡里炸雞專賣店開吃脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」、相當於「炸雞買5送5」，還有唰嘴無骨雞塊也「買一送一」。

▲拿坡里隱藏優惠被挖出！「6塊炸雞桶」199元、2桶389元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里5塊炸雞、大披薩通通199元！（圖／記者蕭涵云攝）

奧運拿坡里超狂優惠！炸雞買5送5、雞塊買一送一　15大披薩199元

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