奧運拿坡里超狂優惠！炸雞買5送5、雞塊買一送一　15大披薩199元

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奧運賽事開打爽吃速食優惠了！全台133家門市的「拿坡里披薩・炸雞」，即日起至7月31日推出「盛夏折扣季」優惠活動，無論內用、或外帶同享超狂「5塊炸雞199元」，還有15款口味任選「大披薩也特價199元」，披薩現省170元、換算一塊炸雞才40元爽吃。而且活動期間秀出身份證，姓名對中「拿、坡、里」任一字，加碼1元爽喝「1.25L大可樂」等飲料。
📌拿坡里炸雞專賣店：炸雞「買5送5」！雞塊買一送一
拿坡里炸雞專賣店看奧運也有好康，全台12家門市即日起至8月4日，推出脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」只要399元（原價808元），一桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，脆皮戰斧雞腿選用連腿排大雞腿現點現炸，微辣口味好酥脆，義式炸雞則有辣味和原味可選，相當於「炸雞買5送5」現省409元、一塊40元就開吃；另外「唰嘴無骨雞塊」也「買一送一」109元直接吃兩份（原價218元）。
持三商i美食卡會員還有加碼限定優惠，會員憑APP至拿坡里炸雞專賣店，使用5點領取優惠券，買一桶送一桶的「脆皮戰斧綜合炸雞桶」直接「現折10元」，等同下殺4.8折只花389元就帶走；即日起至8月11日開放領券，兌換期限至2024年8月14日。
📌21世紀風味館：3款「買一送一」！逢1吃烤雞優惠
21世紀風味館即日起至10月22日，全台門市開吃「3款買一送一」，包括蜜香格子鬆餅、黑糖雪豆腐布丁、無糖四季春都半價；即將迎接每月21 Plus品牌日「逢1吃烤雞」活動，7月31日一日限定「香草烤雞」優惠價379元（原價490元）、「香草烤半雞」優惠價198元（原價265元）、「香草烤雞腿」優惠價99元（原價125元）、「香脆炸雞(微辣)x2」優惠價115元（原價150元），還有隱藏版2隻烤雞腿188優惠。提醒大家，21Togo、美食外送平台恕不參與活；優惠不併用。