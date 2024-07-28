看奧運吃炸雞！拿坡里買一桶送一桶　肯德基7塊299、6顆蛋撻199元

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拿坡里炸雞專賣店呼應火熱開打的奧運賽事爽吃新優惠，即日起至8月4日，爽吃脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」只要399元（原價808元），一桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，相當於現省409元、而且炸雞一塊40元入手，要推薦脆皮戰斧雞腿可是選用連腿排大雞腿現點現炸，微辣口味好酥脆，義式炸雞還有辣味和原味可選。另外「唰嘴無骨雞塊」也是「買一送一」半價109元吃兩份（原價218元）。
而且三商i美食卡會員更有獨家限定優惠，會員憑APP至拿坡里炸雞專賣店，使用5點領取優惠券，買一桶送一桶的「脆皮戰斧綜合炸雞桶」直接「現折10元」，等同下殺4.8折只花389元就帶走。即日起至8月11日開放領券，兌換期限至2024年8月14日。
📌肯德基：7塊炸雞299元！6顆原味蛋撻禮盒199元
週末看比賽怎麼能少了肯德基，本週末7月28日最後一天加碼限時優惠大放送，輸入優惠代碼「40337」爽吃7塊咔啦脆雞桶餐299元，搭配6顆原味蛋撻禮盒199元，應援賽事超嗨好康吃起來。
再推薦肯德基25分鐘專業外送到家現在消費399元免運費，外送在家吃雞吃雞必須掌握優惠代碼「50390」，開吃「咔啦脆雞 x 4＋原味蛋撻 x 4＋上 校雞塊 x 4＋香酥脆薯(大)＋可樂(中) x 2」剛剛好399元免運費。