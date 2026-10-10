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▲全聯國慶連假優惠，週末推出4款商品買一送一優惠。（圖／翻攝自全聯APP）

▲全聯10月9日起至10月10日門市限定優惠，韓國麝香葡萄219元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲▲全聯「開心果可可脆Q」3入129元，平均每入43元。（圖／記者陳雅雲攝）

▲萬家福即日起至10月13日超過160項商品買一送一。（圖／萬家福提供）

國慶連假全聯買一送一優惠來了！今明兩天有可口可樂、蒜醬都半價優惠，可樂平均每罐只要14元，還有韓國麝香葡萄下殺219元為新低價；萬家福則是即日起至10月13日超過160項商品買一送一優惠，其中指定衛生紙也加入買一送一行列。全聯官方LINE好友今明兩天（10日、11日）買一送一限定優惠，包括「可口可樂Zero 600ml」買一送一，平均每瓶只要14元；還有「蒜蒜屋 蒜醬」原價264元、特價132元，半價入手；還有「ㄋㄟ ㄋㄟ補給站」、「靠得住 好棉褲」也都買一送一。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。全聯10月9日起至10月10日門市限定優惠，食品、用品、生鮮、3C家電等眾多商品祭出破盤超低價，其中韓國麝香葡萄產量多、中國市場衝擊，導致價格崩盤，從9月中旬279元，一路下殺到255元，雙十連假來到最新低價，每串只要219元。◾「韓國麝香葡萄(約450g)」特價219元◾「美國青無籽葡萄」原價320元／公斤、特價199元／公斤，◾「紐西蘭陽光金圓頭奇異果#52(約102g)」單粒特價15元◾「豬里肌火鍋薄切肉片」每100g只要40元◾「鮭魚菲力（挪威）(約220g)」特價189元◾「嚴選鮮凍白蝦仁(約350g)」特價149元◾「土公雞骨腿切塊(約550g)」特價169元◾「金針菇／有機金針菇(約200g/包)」原價16元，任2包22元，平均每包只要11元◾「進口青花菜(約180g/粒)」每粒39元◾「玉米筍（產銷履歷／非基因改造／約100g/盒）」特價29元◾「美味堂金華干貝燉雞(約2.2kg)」以雞白湯為底，加入金華火腿與干貝提味，特價238元，買2件再現折40元◾「鹿茸烏骨雞(約2.2kg)」特價248元◾「藥膳羊肉爐(約1.2kg)」每盒特價149元，想在家吃鍋一次就能備妥。◾「We Sweet芋泥布蕾盒380g」特價99元◾「We Sweet卡士達奶凍舒芙蕾蛋糕(4入／184g)」特價79元◾「We Sweet開心果可可脆Q餅(約28g)」3入129元，平均每入43元◾「READ BREAD口袋吐司（草莓、巧克力、雞蛋沙拉）(2入／85g)」2包29元，平均每包14.5元萬家福即日起至10月13日超過160項商品，包含零食、飲料、菓乾、米、油、泡麵、沖泡燕麥/咖啡、冷凍/冷藏品、個人清潔用品、五金、車用品、廚具、旅行箱與服飾等，瘋狂享買一送一。包括「舒潔柔厚三層抽取衛生紙(迪士尼)」且單筆購買沖泡咖啡系列商品，單筆滿499元送50元電子現金折價券，單筆最多送100元。◾舒潔柔厚三層抽取衛生紙（迪士尼）100抽×12包，買一送一單件399元，平均一件199.5元◾Tefal特福巴洛克不沾平底鍋30cm，買一送一單件1,280元，平均一件640元◾Sunny Ranch每日堅果隨手包（綜合堅果乾／綜合堅果／無調味綜合堅果）245克，買一送一單件259元，平均一件129.5元◾三好米外銷日本極上米／極上精饌香米／胚芽糙米，買一送一單件308元，平均一件154元◾雙麟冷凍手工水餃（韭菜、高麗菜豬肉）900克，買一送一單件198元，平均一件99元◾PASEO百拭柔柔滑舒膚抽取式衛生紙100抽×12包，買一送一單件298元，平均一件149元◾RICHOME甜點凳30×30×30cm，買一送一單件790元，平均一件395元