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▲幸運入場的小妹妹昨晚戴著跟GD這套表演服相同的寶石軍帽，看起來格外搶眼。（圖／翻攝自YouTube@Mnet K-POP）

韓國天團BIGBANG國慶連假期間在台北大巨蛋開唱，昨（9）日是第一場，一名媽媽沒搶到票，帶著女兒到大巨蛋附近聽「漏音」。只見她分享的照片，女兒全身上下的打扮都朝聖BIGBANG，還帶了GD（G-DRAGON，權志龍）同款帽子，沒想到因此幸運被工作人員發現，邀請她們進場免費看BIGBANG演唱會，位置還是離舞台很近的搖滾區，這讓其他粉絲全都羨慕不已。一名媽媽昨日在Threads發文，分享她與女兒幸運被請進場，免費看BIGBANG演唱會的經過，激動直呼：「做夢都沒想過能有被邀請入場的一天， 開心到母女都哭了！」只見這名媽媽拍下女兒當天的打扮，目測大約國小生的女兒當天身穿手繪的BIGBANG上衣，搭配GD在MAMA演出時的同款寶石粉紅色帽子，完全就是BIGBANG狂粉。工作人員這才被她們的打扮一眼吸引，邀請母女一起入場看演唱會。媽媽還在留言區補充，自己一開始只是帶女兒去場外聽漏音，沒想到韓國的工作人員靠近，用翻譯軟體跟他們溝通，對她講了一些話後，就拿出兩張門票交給她，直接帶她們入場：「我們一開始還有點半信半疑，之後又過來另一位穿黑衣服的工作人員，才驚覺我們是真的被邀請入場了！」這幸運體驗曝光後，在Threads上吸引1.8萬網友按讚，大家紛紛留言恭喜她們：「恭喜你們得到超大顆的金色記憶球，妹妹的打扮好用心」、「GD寵粉真的是美談，上次也送粉絲進場不是嗎」、「好幸運，工作人員的笑臉也讓人感到好親切」、「我有看到你們入座位唷，恭喜欸！當下就想說應該是被邀請了，看到妹妹盛裝打扮」。另外，也有人開酸：「以後大家都打扮，不用搶票了。」這名媽媽直球回應：「我們從去年小巨蛋也一直努力都沒搶到票，也去場外聽了兩場漏音，大巨蛋抽票也沒有中，也有去場外聽漏，這些在IG上都有默默記錄著，每次也都是精心打扮去場外應援，從來不曾想過這種好運會發生在我們身上，我們只是用自己喜歡的方式應援BIGBANG，今天突如其來的驚喜，相信只會讓大家覺得沒有愛錯人，也只會讓大家更愛BIGBANG。」其實，GD如此寵粉真的不是第一次，去年一對父母帶著兒女用心打扮後，去聽GD的小巨蛋演唱會，也被韓方工作人員相中，帶他們進去免費看。但畢竟這種機會只是少數，不見得每個用心打扮的人都會被看見。粉絲也統整出規律，多半是小朋友才有機會獲得這種幸運體驗，因此其他粉絲還是建議乖乖搶票，不要去賭。