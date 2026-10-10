2026國慶日快樂！今年雙十節落在10月10日星期六，適逢國慶連假，不少民眾除了參加升旗、看國慶大會、欣賞國慶煙火，也會透過LINE傳送「國慶日快樂」向親友送上祝福。《NOWNEWS今日新聞》整理雙十國慶期間免費貼圖、國慶日快樂圖片、各國祝福語及雙十節由來，重點一文掌握。
🟡國慶日、雙十節由來是什麼？儀式感行為一次看
國慶日每年固定在10月10日舉行，之所以稱為「雙十」，是因為日期10月10日由兩個「10」組成，因此又稱為「雙十節」。
10月10日國慶日主要是紀念1911年10月10日武昌起義，這場革命成為辛亥革命的重要開端，後來中華民國將10月10日訂為國慶日，每年也會舉行升旗、國慶大會、表演活動及各項慶祝活動。
國慶日除了放假、追劇、出遊，也可以安排一些簡單的小活動，讓10月10日更有節日儀式感。
◾一早看升旗：起床後打開電視或直播觀看國慶升旗，一起唱國歌，感受一年一度的國慶氣氛。
◾掛國旗：在家門口、陽台掛上國旗，或戴上國旗小配件，打造應景的雙十節布置。
◾換上國慶穿搭：穿紅、白、藍配色衣服，拍一張「國慶日OOTD」照片打卡。
◾傳一張國慶賀卡：準備「國慶日快樂」圖片，傳給家人、朋友和同事。
◾國內小旅行：趁國慶連假到台灣各地走走，安排景點、美食之旅，感受台灣美麗的風景。
◾看國慶大會或表演：除了升旗，也可以關注國慶大會等節目，感受節慶氣氛。
◾晚上看國慶煙火：找個好位置欣賞煙火，替國慶日畫下完美句點。
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🟡國慶日祝福語怎麼寫？10句經典、簡短賀詞直接傳
不知道國慶日祝福語怎麼寫？其實不用太複雜，一句簡單的「國慶日快樂」就很應景，如果是傳給長輩、親友或同事，也可以依照對象換成不同風格。
📍國慶日經典祝福語
◾國慶日快樂，祝福您平安健康、事事順心！
◾雙十佳節愉快，願闔家平安、幸福美滿！
◾祝福國泰民安、社會祥和，國慶日快樂！
◾雙十節快樂，願生活順心、每天都有好心情！
◾歡慶雙十，祝您平安喜樂、萬事如意！
📍國慶日輕鬆祝福語
◾國慶日快樂！放假開心玩、吃美食、好好充電！
◾雙十節快樂！願你連假吃得好、玩得開心、睡得飽！
◾國慶連假快樂！行程滿滿，也別忘了好好休息！
◾祝你雙十節快樂，連假一路順心、天天好心情！
◾國慶日快樂！願假期有美食、有美景，還有滿滿好心情！
🟡國慶連假貼圖免費下載！最新早安圖超萬用
國慶連假期間，別錯過LINE免費貼圖，雖然今年沒有特別為國慶日設計的免費專屬貼圖，但國慶連假期間還是有許多限時免費貼圖可下載，國慶日升旗時就用最新早安圖問候親友，再搭配一句「國慶日快樂」，就能營造雙十節氣氛。
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