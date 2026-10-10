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武嶺國慶日塞爆！賓士違停擋住200車 車主一句話讓用路人更火大

▲武嶺國慶日清晨塞車情況嚴重，一名賓士車主竟把車停在道路中央後離開，擋住上山通道，估計約200輛車受到影響。（圖／翻攝自Threads@oceanstar0730）

仁愛分局加強疏導取締 呼籲山區勿任意停車

國慶連假出遊人潮湧向合歡山，武嶺卻在今（10）日清晨發生離譜違停事件！大批民眾凌晨上山準備迎接日出，周邊道路早已被車潮塞滿，沒想到一輛白色賓士竟直接停在台14甲線上，駕駛隨後離開現場，擋住上山唯一通道，讓後方約200輛車動彈不得。駕駛被找到後，竟以警方在上方管制、車輛無法繼續前進為由解釋，引發用路人不滿，相關畫面迅速在網路傳開。對此，轄區仁愛分局表示，已加強交通疏導及違規取締，截至當日上午已舉發15件違規案件，呼籲民眾切勿任意占用車道。國慶連假第二天，不少民眾選擇前往合歡山武嶺欣賞日出，今（10）日凌晨3時許，停車場周邊道路就已擠滿車輛，到了清晨4時左右，雙向車道更是幾乎被上山人車占滿，讓網友直呼：「武嶺菜市場又開張。」沒想到，上午6時許又發生更誇張的狀況。一名網友在Threads發文指出，「一台二手C300玻璃剛換，擋住了兩百台車，擋住往上唯一通道」，只見一輛白色賓士直接停在上武嶺的道路中央，駕駛卻不見人影，車輛不僅妨礙雙向通行，更堵住上山唯一通道，導致後方車流一路回堵。原PO發現賓士車擋路後，靠近查看注意到車內留有聯絡電話，於是加了車主LINE，要求對方處理。沒想到，車主對於造成大批車輛受困似乎不以為意，僅表示「警察在上面擋，也沒辦法上來」，讓原PO更加不滿，直接回覆「沒有看過像你這麼白目的人」、「你的車擋住後面全部的車，你都不會不好意思嗎」，這時車主才說準備下山。相關貼文曝光後迅速延燒，瀏覽數已達189.2萬次、按讚數達3.4萬，許多網友對車主違停行為相當憤怒，紛紛留言痛批「太離譜！」、「直接停那也太有種，瘋掉」、「八成是市區紅線違停慣犯，才會看到紅線停車不覺有什麼不妥」、「重要連假上武嶺直接被搞掉欸」。針對國慶連假期間武嶺周邊人車暴增的情況，仁愛分局表示，清晨部分觀光景點路段出現大量車潮及交通壅塞，警方已加派人力前往容易塞車的路段，執行交通指揮、疏導及管制，同時持續監控路況，盡力維持道路通行。警方也針對影響交通安全、妨礙車流的違規行為加強取締，截至今（10）日上午，已舉發違規停車等案件共15件。仁愛分局提醒，國慶連假期間山區道路狹窄，民眾開車上山應遵守交通規則，不可任意臨停、違規停車或占用車道，以免阻礙其他車輛通行。出發前應先確認即時路況，行車途中配合現場員警指揮並保持耐心，共同維護山區交通秩序與安全。